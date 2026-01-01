강선우 20일 소환 통보… “姜앞에서 1억 줬다”는 김경과 대질 검토

경찰, ‘공천헌금 의혹’ 22일만에 조사
姜 “사무국장이 돈 받아 몰랐다”
‘폰 비번’ 말 안해 증거확보 난항
김병기 부인 ‘법인카드 유용’ 의혹… ‘수사 무마’ 혐의 동작署 경감 조사
경찰이 ‘1억 공천 헌금’ 의혹을 받는 무소속 강선우 의원에게 20일 출석해 조사를 받으라고 통보했다. 의혹이 불거진 지 22일 만에 핵심 인물인 강 의원의 조사가 이뤄지는 것.
앞서 김경 서울시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 강 의원이 있는 자리에서 1억 원을 건넸다고 주장했다. 그러나 강 의원은 당시 사무국장이 돈을 받았다며 “해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했다”고 부인하고 있다. 이에 따라 경찰은 두 사람의 대질 조사도 검토하고 있다.
● 강선우 20일 소환… 의혹 22일 만에
15일 경찰 등에 따르면 공천 헌금 의혹을 수사 중인 서울경찰청 공공범죄수사대는 강 의원 측에 20일 출석을 통보했다. 앞서 공공범죄수사대는 11일 강 의원 자택과 더불어민주당 국회 사무실 등을 압수수색한 바 있다. 예정대로 출석이 진행될 경우 강 의원은 의혹이 처음 불거진 지난해 12월 29일 이후 22일 만에 경찰 소환 조사를 받게 된다.
경찰은 강 의원을 불러 헌금 1억 원의 공여 및 반환 정황 등을 집중적으로 질의할 것으로 보인다. 강 의원은 의혹이 불거진 직후 “즉시 반환을 지시했다”고 주장해 왔다. 당시 사무국장 남모 씨가 돈을 받았고, 자신은 뒤늦게 알았다는 주장이다. 김 시의원도 의혹이 불거진 직후에는 “공천을 대가로 그 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다”고 했다.
그러나 경찰 조사 전 김 시의원은 자수서를 통해 “강 의원 측에 1억 원을 건넸고, 이를 돌려받았다”고 말을 바꿨다. 또 자수서에 “돈을 건넬 때 강 의원이 있었다”고 주장했다. 1억 원의 존재를 알지 못했다는 강 의원의 주장을 정면으로 반박한 것. 앞서 경찰 조사를 받은 남 씨 역시 현장에 강 의원이 있었다고 진술한 것으로 알려졌다.
강 의원의 조사를 앞두고 경찰은 이날도 김 시의원을 소환해 관련 내용을 조사했다. 의혹 당사자들의 진술이 엇갈리면서 경찰은 강 의원과 김 시의원의 대질 신문도 고려하고 있다. 관건은 경찰이 당시 상황에 대한 증거를 얼마나 확보했는지다. 그러나 경찰은 의혹이 불거진 지 열흘이 지나도록 압수수색에 나서지 않았고, 강 의원은 아이폰 비밀번호를 경찰에 알려주지 않고 있다.
● ‘김병기 부인 수사 무마’ 경찰관 소환
경찰은 민주당 김병기 전 원내대표와 관련된 관계자들도 본격적으로 소환하고 있다. 서울청 공공범죄수사대는 이날 김 전 원내대표의 배우자 이모 씨의 동작구의회 법인카드 유용과 관련해 수사 무마 의혹을 받는 당시 동작경찰서 수사팀장 A 경감을 소환했다. A 경감은 이 씨의 법인카드 유용 의혹에 대해 2024년 4월 내사에 착수했지만 4개월 만인 같은 해 8월 이를 무혐의로 종결 처분했다는 혐의를 받고 있다.
또 김 전 원내대표에 대한 여러 의혹을 제기해 온 전 보좌관 김모 씨를 이틀째 소환 조사했다. 조사를 받고 나온 김 씨는 “(오늘) 숭실대 관련 조사를 했는데, 이 사건은 입학 청탁 등이 아닌 뇌물, 횡령의 영역이다”며 “김 전 원내대표가 뇌물을 받은 사안이고, 그런 부분을 (경찰에) 말했다”고 밝혔다. 김 전 원내대표는 차남을 숭실대 혁신경영학과로 편입시키는 과정에서 편입학 조건을 맞추기 위해 한 업체에 취업시키고, 이를 대가로 해당 기업의 주력 사업을 국정감사에서 질의했다는 의혹을 받고 있다. 이 밖에도 김 전 원내대표는 3000만 원 헌금 수령 및 반환, 장남 국가정보원 채용 개입 등 총 14개 혐의에 대해 경찰 수사를 받고 있다.
