지드래곤 “루나 뉴 이어” 인사에…中누리꾼 “차이니스 뉴 이어!” 발끈

지드래곤이 해외 콘서트 무대에서 음력설을 ‘루나 뉴 이어(Lunar New Year)’라고 지칭하자 중국 누리꾼들이 “중국설”이라며 비난했다.
서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “세계적인 K팝 스타 지드래곤이 최근 두바이에서 열린 공연에서 ‘음력설’로 새해 인사를 한 것에 중국 누리꾼들이 큰 반발을 하고 있어 논란이 되고 있다”고 밝혔다.
서 교수는 “홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 17일 아랍에미리트 두바이에서 열린 ‘크레이지 슈퍼 콘서트’에서 지드래곤이 관객들에게 새해 인사를 ‘음력설’(Lunar New Year)로 건넨 걸 중국 팬들이 트집을 잡았다고 보도했다”고 설명했다.
서 교수에 따르면 이날 함께 스페셜 게스트로 참여한 중국 아이돌 차이쉬쿤이 ‘중국설’(Chinese New Year)로 새해 인사를 건네 논란은 더욱 불거졌다.
서 교수는 “중국 누리꾼들의 근거없는 억지 주장은 날로 심해져 가고 있다”며 “왜냐하면 ‘음력설’은 중국만의 문화가 아닌 아시아권의 문화이기 때문”이라고 비판했다. 그러면서 “특히 중국 누리꾼들은 글로벌 기업 및 스타들의 표현에 더 큰 반발을 해 왔는데, 중국 팬들의 눈치를 안보고 올바른 표현을 한 지드래곤은 진정한 글로벌 스타였다”고 강조했다.
아울러 “최근 뉴욕타임스(NYT) 공식 SNS에서 ‘음력설은 여러 아시아 국가에서 가장 중요한 명절이며 중국에서는 춘제, 한국에서는 설날, 베트남에서는 뗏이라고 알려져 있다’고 명확히 설명했다”고 부연했다.
서 교수는 “이제부터라도 중국 누리꾼들은 다른 나라의 문화를 먼저 존중할 줄 아는 글로벌 매너부터 배워야 할 것”이라고 지적했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
