꽃의 시계, 꽃의 세계

서울 노원구 서울시립 북서울미술관에서 한 관람객이 ‘꽃 시계―안나 리들러’ 작품 전시를 감상하고 있다. 인공지능(AI) 데이터를 활용한 창작 예술 활동으로 주목받는 안나 리들러의 작품을 선보이며 3월 22일까지 열린다. 매주 월요일은 휴관, 관람료는 무료다.

#서울#노원구#꽃 시계#AI#안나 리들러#무료 관람
변영욱 기자 cut@donga.com
