사회
꽃의 시계, 꽃의 세계
동아일보
입력
2026-01-15 04:30
2026년 1월 15일 04시 30분
변영욱 기자
서울 노원구 서울시립 북서울미술관에서 한 관람객이 ‘꽃 시계―안나 리들러’ 작품 전시를 감상하고 있다. 인공지능(AI) 데이터를 활용한 창작 예술 활동으로 주목받는 안나 리들러의 작품을 선보이며 3월 22일까지 열린다. 매주 월요일은 휴관, 관람료는 무료다.
#서울
#노원구
#꽃 시계
#AI
#안나 리들러
#무료 관람
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
