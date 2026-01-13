“뉴진스 뮤비 올린 돌고래유괴단, 어도어에 10억 배상해야”

그룹 뉴진스가 16일 오후 인천의 한 공연장에서 열린 ‘제1회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2024 KGMA)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2024.11.16/뉴스1

어도어 측은 돌고래유괴단이 2024년 뉴진스의 ‘ETA’ 뮤직비디오 디렉터스컷 영상을 자체 유튜브 채널에 올린 점을 문제 삼았다.어도어 측은 사전 협의가 이뤄지지 않은 상태에서 영상이 돌고래유괴단 유튜브 채널에 게재됐다고 주장했다.