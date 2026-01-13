국민 58% “우리사회 부패…정당-입법 가장 심해”

우리 국민 절반 이상은 우리 사회가 부패하다고 인식한 것으로 조사됐다. 가장 부패한 행정 분야로 ‘검찰·교정 등 법무’가 꼽혔다.
국민권익위원회는 13일 이같은 ‘2025년 부패인식도 조사’ 결과를 발표했다. 권익위는 사회 전반 및 공직사회에 대한 사회구성원의 부패인식을 조사·분석해 반부패 정책의 효과를 점검하고 향후 새로운 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위해 2002년부터 부패인식도 조사를 실시해왔다. 지난해 조사는 일반국민 1400명, 기업인 700명, 전문가 630명, 외국인 400명, 공무원 1400명을 대상으로 6월과 10월 두 차례에 걸쳐 이뤄졌다.
세부적으로 보면 부패 인식도의 경우 일반국민(57.6%)이 가장 높았다. 이어 △전문가(44.4%) △기업인(32.7%) △외국인(8.8%) △공무원(5.3%) 등의 순이었다. 전년과 비교하면 일반국민을 제외하고는 ‘우리 사회가 부패하다’는 인식이 개선됐다. 2024년의 경우, 기업인은 43.6%가, 전문가는 53.8%가 ‘부패하다’고 응답했었다.
11개 사회 분야별로는 일반국민과 전문가, 공무원은 ‘정당·입법’ 분야를, 기업인은 ‘언론’ 분야를, 외국인은 ‘종교단체’ 분야를 가장 부패하다고 지적했다. 반면 일반국민과 기업인, 전문가는 ‘교육’ 분야를, 외국인은 ‘문화·예술·체육’ 분야를, 공무원은 ‘행정기관’ 분야를 가장 청렴하다고 평가했다.
공직사회가 부패하다고 한 응답은 일반국민(39.1%)에서 가장 높았고, 그 뒤를 △전문가(30.8%) △기업인(22.6%) △외국인(8.8%) △공무원(1.1%) 등이 이었다. 전년과 비교하면 일반국민을 제외한 모든 조사대상에서 공직사회가 부패하다는 인식이 전반적으로 개선됐다. 다만 일반국민은 공직사회에 대한 부패인식 비율이 소폭 증가해 국민의 청렴 체감도 제고가 핵심 과제로 남게 됐다.
11개 행정 분야별로는 전문가를 제외한 일반국민, 기업인, 공무원이 ‘검찰·교정 등 법무’ 분야를 가장 부패하다고 인식했다. 최근 3년간 조사에서 일반국민이 가장 부패한 행정 분야로 ‘법무’를 꼽은 것은 이번이 처음이다. 반면 가장 청렴한 행정 분야는 ‘소방’으로 나타났다. 일반국민, 기업인, 전문가, 공무원 모두 최근 3년간 조사에서 ‘소방’을 가장 청렴하다고 선택했다.
국민권익위 이명순 부패방지 부위원장은 “일반국민의 부패인식이 여전히 미흡하다는 점을 엄중하게 받아들이고, 국민이 일상에서 반부패 정책의 성과를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
