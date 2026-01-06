“고양이가 불 내…키우려면 이사가라” 오피스텔 공지 논란

화재 위험을 이유로 고양이를 키우는 세대의 이사를 요청한 오피스텔 관리사무소 공지문이 6일 온라인에서 확산했다.
이날 소셜미디어 스레드, X(옛 트위터) 등 온라인에선 ‘고양이류 사육 금지 안내’라고 적힌 인천의 한 오피스텔 공지문 사진이 퍼졌다.
공지문 작성자인 관리사무소 측은 “2025년 12월 21일 입주민 총회에서 결의된 내용을 알려드린다”며 고양이를 키우는 세대의 이사를 요청했다.
관리사무소 측은 “우리 건물은 9월 고양이로 인한 화재가 발생한 사실이 있다”며 “이에 입주민 여러분의 적극적인 협조가 절실한 상황”이라고 했다.
그러면서 “입주민 총회에서 결의된 내용”이라며 키울 수 없는 반려동물로 고양이, 토끼, 너구리 등을 언급했다.
관리사무소 측은 키울 수 없는 반려동물로 강아지를 언급하지는 않았다.
관리사무소 측은 현재 고양이를 키우는 세대에게 “2026년 3월 31일까지 유예”라며 “단, 인덕션 안전 커버를 씌워야 한다”고 했다.
그러면서 관리사무소 측은 “꼭 고양이를 키우셔야 하는 세대는 다른 곳으로 이사해 주실 것을 정중히 요청한다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
