"한국서 온 성형 전문의" 속여 베트남서 3500만원 가로챈 50대

  동아일보

  입력 2026년 1월 6일 10시 02분

뉴시스
베트남에서 성형외과 의사 행세를 하며 지인으로부터 수천만원을 가로챈 50대가 징역형의 집행유예를 선고받았다.

6일 서울북부지법 형사14단독 강경묵 판사는 지난해 12월 9일 사기 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 80시간을 명령했다.

A 씨는 2020년 11월 베트남 호치민시에서 피해자 B 씨가 운영하는 미용실을 방문한 뒤, 자신을 국내 C대학교 의과대학 성형외과 출신이자 베트남 대형 성형외과에서 근무하는 의사라고 속인 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A 씨는 2020년 12월 피해자에게 “시술에 필요한 의약품 구입 비용이 부족해 연말까지 갚겠다”며 돈을 빌려달라고 요청했다. 그는 2021년 9월까지 총 6차례에 걸쳐 3500만원을 가로챈 것으로 조사됐다.

하지만 실상은 달랐다. A 씨는 실제로 의사가 아니었으며, 해당 금액을 의약품 구입에 사용할 의사나 변제 능력도 없었던 것으로 파악됐다.

재판부는 “피고인은 수술복을 착용한 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 게시하는 등 의사 행세를 하며 범행을 저질러 죄질이 불량하다”면서도 “다만, 범행을 모두 인정하며 반성하고 있고, 피해자에게 총 4840만원을 지급해 원만히 합의한 점, 형사처벌 전력이 없는 점 등을 고려했다“고 양형 이유를 설명했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
