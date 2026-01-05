15명 사상 종각역 사고 70대 택시기사 영장 기각

2일 오후 6시쯤 서울 지하철 1호선 종각역 인근에서 택시가 인도로 돌진해 횡단보도에서 신호 대기 중이던 시민들을 들이받는 사고가 발생했다. 이 사고로 외국인 5명을 포함해 9명의 시민이 중경상을 입었으며, 이 중 40대 한국인 여성 1명은 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 사망했다. 현재 소방 당국과 경찰은 정확한 사고 경위 등을 파악하고 있다. 2026.1.2/뉴스1

택시기사는 2일 오후 6시 7분경 종각역 인근에서 택시를 몰다 다중 추돌사고를 낸 혐의를 받는다. 이 사고로 40대 여성 1명이 숨지는 등 10명 이상의 사상자가 발생했다. 숨진 여성은 사고 현장 근처에 있는 은행에서 근무한 것으로 전해졌다.