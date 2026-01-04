대구세계마스터즈육상경기대회, 공식 상품몰 판매 시작

대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 최근 대회 분위기 조성을 위해 마스코트 등 상징물을 활용한 공식 상품을 개발하고 5일부터 본격적인 판매를 시작한다.
대회 조직위원회는 대구시 대표 캐릭터인 ‘도달쑤’와 대회 엠블럼(상징물)을 활용한 대회 공식 상품 23종을 개발했다. 이 가운데 선수들의 호응이 높은 인형, 열쇠고리, 티셔츠, 모자, 에코백 등 8종을 우선 선정해 공식 상품몰을 통해 판매한다.
공식 상품은 대회 홈페이지(wmac2026.com)에서 살 수 있다. 이곳은 국문과 영문 페이지 모두 운영한다. 또 해외 선수가 대회 시작 전 상품을 미리 받아볼 수 있도록 해외 배송 서비스를 제공한다. 상품의 신뢰성을 높이기 위해 KC마크 인증을 취득했다. 이와 함께 대회 종료 후 1년간 애프터서비스도 지원할 계획이다.
이번 공식 상품의 제작 및 판매를 맡은 ㈜플레이위즈는 지난해 6월 공개 모집을 통해 대회 공식 상품권자로 선정됐다. 대구 대표 스포츠용품 제작 업체로, 2016년부터 10년간 삼성라이온즈 공식 스토어를 운영한 국내 라이선스 상품 제작 전문기업이다. 이밖에 공식 상품몰에서 판매하는 제품 외에도 탄성테이프, 쿨타월, 마그넷 등 23종을 대회 기간 주 경기장인 대구스타디움 내 공식 상품 판매처에서 판매한다.
대구세계마스터즈육상경기대회는 35세 이상 전 세계 생활체육인이 참가하는 글로벌 스포츠 축제다. 올해 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움 등 5개 경기장에서 열린다. 대회 참가 신청은 6월 23일까지 공식 홈페이지에 하면 된다.
댓글 0