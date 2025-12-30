경찰, ‘불법 쪼개기 후원’ 통일교 한학자·윤영호 檢송치

  • 입력 2025년 12월 30일 14시 29분

한학자 통일교 총재. 2025.9.22. 공동취재
통일교 정치권 불법 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 정치인들에게 정치자금을 ‘쪼개기 후원’한 혐의를 받는 한학자 총재와 핵심 간부 3명을 검찰에 송치했다.

30일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전날(29일) 한 총재와 윤영호 전 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장, 송광석 전 천주평화연합(UPF) 한국회장 등 4명을 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지검에 송치했다.

이들은 2019년 초 여야 정치인들에게 개인 명의로 정치후원금을 지급하고 통일교 법인으로부터 돈을 돌려받는 방식으로 불법 정치후원금을 전달한 혐의를 받는다. 경찰은 한 총재의 승인 아래 ‘쪼개기 후원’이 이뤄졌다고 보고 있다.

경찰은 지난 10일 김건희 특검(특별검사 민중기)으로부터 통일교 정치권 로비 의혹 사건 기록을 넘겨받아 수사를 개시하면서 지난 11일 서울구치소에 수용된 윤 전 본부장을 방문 조사하고, 17일에는 같은 곳에 수용된 한 총재를 조사했다.

지난 24일과 26일에는 송 전 회장을 두 차례 불러 한 총재 등 윗선 개입 여부를 추궁했고, 28일에는 정 전 실장을 열흘 만에 피의자 신분으로 전환하고 다시 소환해 약 12시간 동안 조사했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
