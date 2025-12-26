임태희 “선생님은 교육에만 집중…학생맞춤통합지원, 교육청이 맡을 것”

26일 페이스북에 입장 밝혀
“공교육이 바로 서려면 선생님이 교육에만 집중할 수 있어야 합니다.”
임태희 경기도교육감이 26일 자신의 페이스북에 내년 3월 시행되는 학생맞춤통합지원법에서 규정하는 지원을 “학교가 아닌 교육청이 맡겠다”라는 입장을 밝혔다.
임 교육감은 “학생맞춤통합지원의 법 개정이나 시행 유예가 어렵다면, 실행과 책임은 학교가 아닌 교육청이 할 것”이라며 “학교의 힘만으로 해결하기 어려운 복합위기학생 문제를 선생님 개인에게 떠안게 해서는 안 된다”라는 글을 올렸다.
학생맞춤통합지원은 경제적·심리적·정서적 어려움, 학교 폭력 등 다양한 문제를 통합적으로 해소하고, 복합적 지원이 필요한 학생을 조기에 발견해 도움을 제공하는 통합 지원체계다. 이 제도는 내년 3월 1일부터 적용한다.
임 교육감은 “기존 학생 지원체계로 해결이 어렵다고 판단되면, 학교는 ‘알려주기만’ 해달라”라며 “그 이후의 판단·조치·외부 연계·관리는 교육청이 전담하겠다”라고 적었다.
그러면서 “학생맞춤 ‘온콜 1600-8272 (빨리처리)’에 전화하면, GPS로 해당 교육지원청에 즉시 연결된다”라며 “‘빨리(82)’만 알려주시면 ‘처리(72)’는 교육청이 하겠다”라고 했다.
그는 “‘온콜’은 선생님의 부담과 책임을 교육청이 짊어지겠다는 경기교육의 분명한 약속”이라고 강조했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
