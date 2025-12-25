충북도 공문에 “오빠 나는 연인사이에” 사적 대화…‘복붙 실수’ 해명

충청북도 도지사 직인까지 찍힌 공문에 사적인 대화로 보이는 문구가 포함돼 결재 문서 관리 부실 논란이 일었다. 이와 관련해 충북도는 직원의 의도하지 않은 실수가 있었다며 엄격하게 관리하겠다는 입장을 밝혔다.
25일 온라인커뮤니티 등에 따르면 ‘충청북도 공무원 대참사’라는 제목으로 충북 도지사 직인이 찍힌 공문 사진이 올라왔다.
공개된 사진을 보면, 공문 제목에는 ‘2026년 솔루션 중심 스마트 축산장비 패키지 보급 사업 모델 변동 사항 알림’이라고 적혀 있었다. 해당 공문은 청주시와 충주시를 비롯 도내 시·군 축산 관련 부서에 배포된 것으로 보인다.
공문 내용에는 사업 변동 사항을 알리는 내용이 담겼다. 그러나 문제가 된 부분은 공문 하단의 ‘붙임’ 부분이었다. 해당 항목에는 사업과 연관되지 않은 사적인 메시지가 그대로 포함돼 있었다.
문제의 글에는 “오빠 나는 연인 사이에 집에 잘 들어갔는지는 서로 알고 잠드는 게 맞는다고 생각하는데 오빠는 아닌 거 같아. 오빠의 연애 가치관은 아닐지 몰라도 나한텐 이게 중요한 부분이고, 연애할 때뿐만 아니라 결혼해서도 중요하다고 생각해”라는 내용이 담겼다.
이어 “그래서 앞으로도 난 이 문제로 스트레스받을 거 같아 내가 전에도 오빠한테 노력해달라고 얘기했던 부분이고 또 얘기한다고 크게 달라지진 않을 거라고 생각해 내가 내려놔 보려고 노력했는데 그게 많이 힘드네”라는 문구로 마무리됐다.
공문을 접한 일부 시·군 관계자들은 내부 공유 및 출력 과정에서 해당 문구를 확인하고 뒤늦게 문제를 인지한 것으로 알려졌다.
사실관계를 파악한 도는 직원의 의도하지 않은 실수였다고 해명했다. 공문 작성 과정에서 담당자가 메신저로 보내기 위해 작성해 둔 개인 메시지가 복사된 상태로 문서에 함께 붙여졌다는 입장이다.
공문은 워드(WORD) 프로그램을 이용해 작성했는데 해당 사적 문구는 투명한 글씨로 처리돼 전자문서상에서는 보이지 않아 팀장과 과장 결재 과정에서도 걸러지지 않은 채 발송된 것으로 전해졌다.
그러나 공문을 받은 시·군이 한글(HWP) 프로그램으로 공문을 열자 해당 문구가 검은색으로 변환돼 나타났다.
도 관계자는 같은 문제가 발생하지 않도록 엄격하게 관리하고 확인할 방침이라고 밝혔다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
