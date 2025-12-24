“2025.12.25.12:25:25”…100년만의 ‘쿼드러플 크리스마스’

연도와 시·분·초가 숫자 25로 일치하는 ‘쿼드러플 크리스마스’가 100년 만에 돌아와 누리꾼들의 이목을 집중시키고 있다. 올해가 지나면 2125년에야 재현될 이 희귀한 찰나를 기록하기 위해 초 단위 시계를 활용한 인증샷 예약이 이어지고 있다.
단 1초의 오차도 허용되지 않는 ‘세기의 기록’이 이번 성탄절 정오를 기점으로 펼쳐진다. 2025년 12월 25일 낮 12시 25분 25초, 연도와 날짜 그리고 시·분·초까지 모두 숫자 ‘25’로 일치하는 이른바 ‘쿼드러플 크리스마스’다.
이러한 수치 정렬은 100년에 단 한 번만 목격할 수 있는 희귀 현상이다. 지난 1925년 이후 정확히 1세기 만에 재현되는 것으로, 이번 기회를 놓칠 경우 다음 조우는 2125년에나 가능하다.
특별한 신앙적 배경은 없으나 숫자가 선사하는 시각적 완결성 덕분에 MZ세대 사이에서는 이미 ‘반드시 기록해야 할 순간’으로 통한다.
온라인상에서는 해당 시점을 박제하기 위한 ‘캡처 대소동’이 예고됐다. 주요 커뮤니티 이용자들은 “생애 유일한 기회를 잡기 위해 초 단위 시계 앱을 설치했다”, “가족과 함께 역사적 1초를 촬영하겠다”며 열띤 반응을 보이고 있다. 특히 한국표준시(KST)를 기준으로 한 정밀 측정법까지 공유되는 등 열기가 뜨겁다.
성탄절 오후를 수놓을 이 찰나의 이벤트는 단순한 숫자 배열을 넘어 올 한 해 가장 상징적인 디지털 축제가 될 것으로 보인다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
