與 김병기 ‘160만원 숙박권’ 논란에 “이유불문 부적절”

더불어민주당 김병기 원내대표가 지난해 대한항공으로부터 고급 호텔 숙박권을 제공받아 이용했다는 의혹이 불거지자 “이유 불문 적절하지 못했다”고 밝혔다. 국민의힘은 “청탁금지법 위반 비판을 피하기 어렵다”고 날을 세웠다.
23일 정치권에 따르면 김 원내대표는 지난해 11월 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권으로 160여만 원 상당의 객실과 서비스를 이용한 정황이 포착됐다. 당시 김 원내대표의 비서관 A 씨가 “의원님이 B 전무께 칼(KAL) 호텔 투숙권을 받으신 것 같다. 로열 스위트룸을 가시고 싶어 하는 것 같다”며 예약을 문의하자 대한항공 관계자가 “서귀포 KAL호텔/예약자명: 김병기 님 외 1명/11월 22∼24일/객실: 로열 스위트”라며 예약 완료 메시지를 전달한 카카오톡 대화 내용이 공개된 것.
당시 김 원내대표는 합병에 따른 마일리지 통합안 등을 다루는 국회 정무위원회 소속이었다. 김 원내대표는 이날 원내대책회의 이후 해당 의혹에 대해 묻는 취재진에게 “그걸 왜 물어보나. 상처에 소금 뿌리고 싶나”라고 했다. 이어 “‘적절하지 못했다’ 이런 이야기를 듣고 싶은 건가”라며 “맞아요, 됐어요?”라고 되묻기도 했다.
논란이 확산되자 김 원내대표는 이날 입장문을 내고 “이유 불문 적절하지 못했다”며 “숙박비용은 즉각 반환하겠다”고 했다. 다만 김 원내대표는 “숙박료는 상당히 편차가 크다”며 “확인 결과 2025년 현재 판매가는 조식 2인 포함해 1일 30만 원대 초중반”이라고 했다.
국민의힘 조용술 대변인은 “김 원내대표가 국민이 수긍할 만한 설명을 내놓지 못한다면 반복돼 온 여당 실세의 금품 수수 및 갑질 논란에 대한 성역 없는 진상 조사는 불가피할 것”이라고 강조했다.
