국힘 “李, 국민을 투기꾼 몰아 악마화…참모들은 부동산 사수”

국민의힘은 7일 이재명 정부가 부동산 시장을 겨냥한 강경 기조를 이어가는 것을 두고 “국민에겐 매각을 강요하며, 참모들은 부동산을 사수하고 있다”며 비판했다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 “이재명 정부의 부동산 정책이 말 바꾸기를 넘어 국민을 기만하는 ‘내로남불’의 정점을 찍고 있다”며 이같이 밝혔다.
그는 “지난 9월 공개된 대통령실 고위 공직자들의 재산 현황은 충격적”이라며 “핵심 참모 31명 중 11명이 강남 3구에 터를 잡았고, 12명이 다주택자이거나 상가 건물주인 부동산 자산가들”이라고 했다.
그러면서 “지금 대통령실에는 본인들의 자산을 불리는 마귀들이 장악하고 있는 것인가”라고 했다.
최 원내수석대변인은 “이 대통령은 후보 시절 ‘부동산 세금은 줄이고 공급은 늘리겠다’, ‘다주택자 양도세 중과는 유예하겠다’라며 표를 구걸하더니, 집권 후에는 해명 한마디 없이 문재인 정부의 실패한 정책을 답습하며 국민의 목을 조르고 있다”고 꼬집었다.
그는 “또 1998년 매입한 분당 아파트를 매도하겠다고 약속했지만, 현재 그 아파트는 재건축 선도지구로 지정되어 27억 원이 넘는 불로소득의 상징이 됐다”며 “본인은 거주하지도 않는 집으로 막대한 시세차익을 누리면서, 국민에게는 집을 팔고 주식을 사라고 한다. 국민만 일주일 사이 세 번이나 사이드카가 발동되는 변동성 강한 시장에 재산을 넣으라는 것인가”라고 했다.
최 원내수석대변인은 “자기 집은 ‘시아버지 유언’이라며 사수하는 더불어민주당 의원들처럼, 국민에게도 각자의 사정이 있다”며 “참모에겐 관대하고 국민만 투기꾼으로 몰아 ‘악마화’하는 비겁한 정치를 즉각 중단하라”고 주장했다.
이어 “신혼 다둥이 가족이 청약에 당첨되고도 대출이 막혀 입주를 못 하는 절박한 현실은 외면한 채 대통령은 한가하게 SNS 놀이나 하며 전 정부 탓, 시장 탓만 하고 있다”고 지적했다.
