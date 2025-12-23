제주 서귀포서 신종 쏙류 발견…전 세계 첫 확인

4월 발견된 국내 미기록종 게붙이류[포르셀라넬라 하이가에(Porcellanella haigae)]

올 4월에는 서귀포 연안에서 미기록 게붙이류 1종이 발견됐다. 미기록종은 외국에서는 이미 서식이 기록돼 있으나 우리나라에서는 발견된 적이 없는 생물종이다.