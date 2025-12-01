오늘 출근길 더 춥다… 서울 최저 영하5도

낮부터 기온 올라 최고 3∼12도 전망
21일 아침 기온이 전날보다 5∼10도 낮아진 가운데, 22일 아침은 기온이 최저 영하 10도까지 떨어질 것으로 보인다. 23, 24일에 전국적으로 비가 내린 뒤 성탄절인 25일부터 기온이 다시 내려갈 전망이다.
23, 24일 비온뒤 25일 다시 추워져
기상청에 따르면 21일 오전 한반도에 찬 공기가 내려오면서 중부지방과 전라권을 중심으로 전날보다 5∼10도가량 기온이 낮아졌다. 서울의 최저기온은 영하 2.9도였고, 강원 평창군 대관령은 영하 7.4도까지 떨어졌다.
1년 중 밤 길이가 가장 긴 동지인 22일 아침에는 기온이 더 내려갈 것으로 보인다. 기상청은 22일 서울과 대전의 아침 최저기온이 영하 5도에 머무는 등 전국적으로 영하 10도∼0도 분포를 보일 것으로 내다봤다. 다만 낮부터는 기온이 올라 서울 4도 등 낮 최고기온이 3∼12도로 오를 전망이다.
23일 오후부터 크리스마스이브인 24일 오전까지 전국에 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 5∼10mm 안팎이다.
올해는 눈이 내리는 성탄절은 기대하기 어려울 것으로 보인다. 다만 강원과 고도가 높은 산지에는 1cm 안팎의 눈이 올 가능성이 있다. 23∼24일 기온은 아침 영하 5도∼영상 11도, 낮에는 3∼15도로 평년(최저 영하 9도∼영상 2도, 최고 1∼10도)보다 높겠다.
25일에는 다시 기온이 떨어질 것으로 전망된다. 25∼29일 기온은 아침 영하 5도∼영상 4도, 낮에는 2∼11도로 예상된다.
