자유전공학부 356명, 인문-자연 분리 선발

숭실대학교(총장 이윤재)는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 3031명 중 약 44.8%인 1357명(정원 외 포함)을 선발한다. 전형별로는 수능위주 전형 1252명, 실기위주 전형 61명이다.
수능위주 일반전형은 가군 425명, 나군 245명, 다군 427명을 선발하고 전형방법은 수능 100% 일괄선발 방식이다. 실기위주 일반전형은 다군 61명을 선발하고 전형방법은 실기 70%+수능 30% 일괄선발 방식이다. 수능위주 정원 외 특별전형(농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자)은 수능 100%를 반영해 147명을 선발한다. 특성화고등을 졸업한 재직자전형은 학생부종합전형을 통해 44명을 선발하며 서류종합평가 100%를 반영한다.
올해 숭실대는 국내 최초로 인공지능 특화 단과대학인 AI대학을 설립했다. AI대학 산하 AI소프트웨어학부는 전공자율선택제 2유형 모집단위로 기존 소프트웨어학부와 AI융합학부를 통합해 신설했으며 정시모집 가군에서 총 80명을 선발한다. 1∼2학년 동안 전공기초 과목을 이수한 뒤 3학년 진급 시 △소프트웨어 △인공지능 △정보보호 △AI시스템 중 희망 트랙을 선택할 수 있다.
자유전공학부는 수능위주 일반전형으로 총 356명을 선발하며 ‘인문’과 ‘자연’으로 모집단위를 분리해 선발한다. 자유전공학부(인문)은 다군에서 165명을 선발하고 자유전공학부(자연)은 나군에서 191명을 선발한다. 지원 시 모집단위는 분리돼 있으나 입학 후에는 전형 및 계열, 학과 선발인원에 제한 없이 전공을 선택할 수 있다.(예술창작학부 영화예술전공, 스포츠학부, 계약학과, 선취업후진학학과는 선택 불가) 숭실대는 자유전공학부 입학자에게 특별한 장학을 제공한다. 최초 합격자 기준 전형 총점 순으로 상위 30% 이내인 지원자가 입학할 경우 2년간 수업료 반액(연속 정규학기 4학기 이내)과 교환학생 지원 학업장려금 200만 원(1회)이 지급된다.
정시 일반전형은 전 계열에서 선택과목 제한 없이 국어(화법과작문, 언어와매체 중 택1), 수학(확률과통계, 미적분, 기하 중 택1), 영어, 탐구(사회·과학 구분 없이 택2)를 반영한다. 환산점수 산출 시 국어와 수학은 표준점수, 영어는 등급점수, 탐구는 백분위 변환 표준점수를 활용한다.
수능 영역별 가산점 반영 방법은 수학(미적분, 기하)을 응시했을 경우 자연계열1은 표준점수 7%를 가산점으로 부여하고 자연계열2와 자유전공학부(자연)은 표준점수 5%를 가산점으로 부여한다. 또 자연계열1, 2와 자유전공학부(자연)에서는 과학탐구를 응시한 수험생에게는 과목당 백분위 점수의 최대 5%(각 2.5%)를 가산점으로 부여한다. 작년 자유전공학부(인문)에서만 반영하던 사회탐구 가산점은 올해부터 인문·경상계열 전체까지 확대해 과목당 백분위 점수의 최대 5%(각 2.5%)를 가산점으로 부여한다. 한국사 가산점은 전 계열 동일하게 1등급 4점에서 9등급 0점까지 등급 간 0.5점씩 차이를 둬 등급별 가산점을 부여한다.
각 모집 계열의 수능 영역별 반영 비율은 다음과 같다. △인문계열은 국어 35%, 수학 20%(전년 대비 5% 하향), 영어 20%, 탐구 25%(전년 대비 5% 상향) △경상계열은 국어 25%, 수학 30%(전년 대비 5% 하향), 영어 20%, 탐구 25%(전년 대비 5% 상향) △자유전공학부(인문)은 국어 30%, 수학 25%, 영어 20%, 탐구 25% △자연계열1, 2 및 자유전공학부(자연)은 국어 20%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 25% △예체능 계열은 국어 50%, 영어 50%.
숭실대는 LG유플러스와 사이버 보안 분야에 특화된 전문 인재 양성을 위해 정보보호학과에서 신입생을 모집한다. 정보보호학과는 수능 100%로 수능위주 일반전형 다군에서 8명을 선발한다. 소정 기준을 통과한 재학생에게는 등록금 면제 및 생활비 지원, LG 노트북과 통신비 지원, 졸업 후 LG유플러스에 입사 기회가 주어진다.
정시 원서접수는 오는 29일부터 31일까지다. 실기고사는 예술창작학부(문예창작전공)은 내년 1월 23일, 스포츠학부는 1월 22일부터 1월 25일 사이에 실시한다. 최초 합격자는 2월 2일 입학처 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.
댓글 0