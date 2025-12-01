계열별 수능 필수 응시 과목 폐지… 반도체공학과 정원 외 8명 선발

한양대학교(총장 이기정)가 2026학년도 신입생 정시모집을 통해 정원 내 1280명, 정원 외 177명으로 총 1457명을 선발한다. 가군 730명, 나군 667명, 다군 60명(정원 외 포함)이며 수시 이월 인원이 반영된 정시 최종 모집인원은 오는 26일 입학처 홈페이지에 공지될 예정이다.
2026학년도 정시모집에서는 ‘교육부 첨단분야 학생정원 조정’에 따라 공과대학 일부 첨단학과의 정원 내 모집인원이 확대됐다. 융합전자공학부는 나군에서 79명(+16명), 미래자동차공학과는 나군에서 29명(+8명), 데이터사이언스학부는 나군에서 30명(+8명)을 선발한다. 수능위주 전형에는 학생부종합평가 10%가 새롭게 도입된다. 가·나·다군 일반전형 및 특별전형에서 적용된다.
의류학과와 실내건축디자인학과는 수능 영역별 반영 비율이 변경된다. 지난해 대비 수학 반영 비율을 높이고 탐구 반영 비율을 낮춰 2026학년도에는 상경계열과 동일하게 국어 35%, 수학 35%, 영어 10%, 탐구 20%(사·과탐 2과목)를 반영한다.
음악대학 피아노과는 수시와 정시를 통합해 가군에서 전원 선발한다. 정시 선발인원은 19명이며 실기 100%로 평가하는 1단계 합격자는 모집인원의 3배수에서 2배수로 조정된다. 최종 합격자는 1단계 실기 70%에 수능 30%를 반영해 선발한다.
가군 모집인 연극영화학과(연출및스탭·연기)는 수능 반영 비율이 기존 45%에서 55%로 높아져 실기 45%, 수능 55%로 선발한다.
정시 나군 미래자동차공학과는 정원 외 특별전형(농어촌학생, 특성화고교졸업자)을 신규로 선발한다. 2026학년도 정시모집에서는 모든 전형과 계열에서 수능 필수 응시 과목이 폐지된다. 기존 자연계열의 필수 선택 과목이던 수학(기하·미적분) 및 과학탐구 2과목 제한이 사라짐에 따라 수험생은 계열과 무관하게 자유로운 과목 선택이 가능해졌다.
수능 영역별 반영 비율 및 방법은 계열에 따라 상이하다. 자연계열은 국어 25%, 수학 40%, 영어 10%, 탐구(사·과탐 2과목) 25%를 반영하며 인문계열은 국어 35%, 수학 30%, 영어 10%, 탐구 25%를 반영한다.
상경계열(의류학과·실내건축디자인학과·한양인터칼리지학부 포함)은 국어 35%, 수학 35%, 영어 10%, 탐구 20%를 반영한다. 수능 성적 반영 방식은 국어와 수학 영역은 표준점수, 영어와 한국사는 등급, 탐구 영역은 대학 자체 변환표준점수를 반영한다. 탐구 영역의 필수 응시과목은 따로 없으며 제2외국어·한문은 전 계열에서 반영하지 않는다. 한국사는 모든 계열 및 학과에서 필수 응시 영역이다. 계열별 필수과목이 폐지됨에 따라 전 계열 교차지원이 가능하다.
인문·자연·상경계열 및 의류학과·실내건축디자인학과·한양인터칼리지학부·연극영화학과(영화)는 사회탐구 또는 과학탐구(Ⅰ·Ⅱ 유형 무관) 2과목을 필수로 응시해야 한다. 연극영화학과(연출및스탭·연기)와 스포츠산업과학부(스포츠매니지먼트·스포츠사이언스)는 사회탐구 또는 과학탐구(Ⅰ·Ⅱ 유형 무관) 1개 과목을 필수 응시해야 한다. 직업탐구 영역은 가·나군 특성화고교졸업자 특별전형에서만 반영되며 계열별 기준에 따라 사회·과학탐구 영역으로 대체 인정된다. 직업탐구는 2과목을 반영하며 본교 변환표준점수를 적용한다. 영어 영역은 계열별 점수 구조가 다르다. 자연계열은 1등급에 100점으로 만점을 부여하고 2등급 이후로 등급 간 점수 차가 발생한다. 인문·상경·예체능계열은 자연계열 대비 등급 간 점수 폭이 크게 설정된다. 한국사는 감점제로 반영한다. 본교 수능 산출점수 만점인 1000점에서 1등급당 0.1점씩 감점한다.
정시 나군 일반전형 최초합격자 전원에게 2년간 장학금이 지급된다(특별전형, 예체능계열·반도체공학과·의예과 제외). 장학금은 수업료의 50%를 지급하며 장학 유지 조건은 직전 학기 장학용 평균평점 3.75 이상이다. 한양대 서울캠퍼스는 가·나군 정시 특별전형에서 수능성적 90%와 학생부종합평가 10%를 반영해 선발한다. 해당 전형은 농어촌학생, 기회균형선발, 특성화고교졸업자, 특수교육대상자를 대상으로 운영된다. 선발인원은 농어촌학생전형의 경우 가군 49명, 나군 28명이며 기회균형선발전형은 가군 28명, 나군 14명이다. 특성화고교졸업자전형은 가군 24명, 나군 13명이며 특수교육대상자전형은 가군 8명, 나군 5명을 모집한다.
정시 나군에서는 이론과 실무능력을 겸비한 창의적 반도체 인재 양성을 목표로 반도체공학과 정원 외 8명을 선발한다. 입학생 전원에게 최대 2년(4학기)간 등록금 및 학업장려금이 지원된다. 3∼4학년에는 SK하이닉스와의 채용연계 계약을 통해 수업료 전액을 지원받으며 반도체 공정·설계 교육, 최신 실험·실습 기기, 스마트 강의실 등 특화된 교육 인프라가 제공된다.
한양대는 매년 정시 입시정보를 공식 홈페이지를 통해 공개하고 있으며 최근 3년간 학과별 등록생 수능 백분위, 충원율 등 주요 정시 관련 데이터를 입학처 홈페이지의 ‘입시정보 공개’ 메뉴에서 확인할 수 있다.
댓글 0