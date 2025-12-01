최초 합격자 258명에 1년 수업료 전액 지원

단국대는 2026학년도 정시모집에서 총 1759명(죽전 863명, 천안 896명)을 선발한다. 교육기회배려자, 농어촌학생, 특수교육대상자(죽전), 특성화고졸재직자는 수시모집 이월 인원을 선발한다. 원서접수 기간은 오는 29일부터 31일까지다.죽전캠퍼스는 수능위주(일반) 가군(192명), 나군(253명), 다군(349명) 등 총 794명을 선발하며 실기/실적위주(일반)은 가군(29명), 다군(40명) 등 69명을 선발한다. 수능위주(일반)은 수능 100%로 선발하며 체육교육과는 수능(70%)과 실기(30%)를 각각 반영한다. 실기/실적위주(일반)은 모집단위에 따라 각각 수능과 실기를 일정 비율로 반영한다. 교육기회배려자, 농어촌학생, 특수교육대상자는 수능 100%를 반영하며 특성화고졸재직자는 학생부교과 100%를 반영한다.
수능은 백분위를 활용하며 탐구영역은 2개 과목 평균을 반영한다. 영어는 등급별 자체 백분위 환산점수를 적용한다. 한국사는 반드시 응시해야 하며 등급별 가산점을 총점에 합산한다. 자연계열(건축학전공 제외), 체육교육과는 수학(미적분·기하) 선택 시 수학영역 백분위의 5%를 가산점으로 부여하고 과탐 선택 시 백분위의 5%를 가산점으로 부여 후 평균점수를 산출한다.
천안캠퍼스는 수능위주(일반, 지역메디바이오인재) 가군(316명), 나군(244명), 다군(187명) 등 총 747명을 선발하며 실기/실적위주(일반) 가군(21명), 나군(35명), 다군(93명) 등 총 149명을 선발한다. 수능위주(일반, 지역메디바이오인재)는 수능 100%로 선발하며 실기/실적위주(일반)은 모집단위에 따라 각각 수능과 실기를 일정 비율로 반영한다. 교육기회배려자, 농어촌학생은 수능 100%를 반영하며 특성화고졸재직자는 학생부교과 100%를 반영한다.
수능은 백분위를 활용하고 의·약학계열(의예과, 치의예과, 약학과)은 국어, 수학(미적분·기하) 영역에서는 표준점수를 활용한다. 탐구영역은 상위 1과목을 반영하나 의·약학 계열의 경우 과학탐구 2과목 평균 백분위를 활용하되 동점자 처리 시에는 표준점수를 활용한다. 영어는 등급별 자체 백분위 환산점수를 적용하며 한국사는 등급별 가산점을 총점에 합산한다. 자연계열(간호·심리학과 제외)은 수학(미적분·기하) 선택 시 백분위의 5%를 가산점으로 부여하며 의·약학계열(의예과·치의예과·약학과)은 과탐Ⅱ 선택 시 백분위의 5%를 가산점으로 부여해 평균점수를 산출한다.
단국대는 역량 우수 학생 선발을 위해 범정·혜당·단국인재·성적우수·글로벌인재·특성화고졸재직자·해병대군사학과 등 다양한 장학제도를 운영하고 있다. ‘단국인재장학생’은 정원 내 최초합격자 총 258명을 선정해 수업료 전액(1년)을 지급한다. 죽전 130명(퇴계혁신칼리지·경영경제대학·인문계열·자연계열·건축학전공)과 천안 128명(율곡혁신칼리지·인문계열·자연계열·간호대학·의약학계열)이다.
정시모집 원서접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지 온라인으로 진행된다. 수능위주(일반) 최초합격자는 2026년 1월 21일 입학 안내 홈페이지를 통해 발표된다.
댓글 0