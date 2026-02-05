‘고구마’ ‘사이다’ ‘미쳤다’… 국민 과반이 다른 뜻으로 쓴다

‘미치다’ 등 일상에서 널리 쓰이는 표현들이 본래 의미를 넘어 다른 뜻으로 사용되는 것으로 나타났다.
국립국어원은 전국 만 15세~69세 남녀 3000명을 대상으로 벌인 관련 대면 설문 조사를 정리해 ‘2025년 국어 사용 실태 조사(의미)’ 결과를 5일 발표했다.
국립국어원에 따르면 조사 결과 ‘고구마’와 ‘사이다’는 국민의 절반 이상이 본래 의미 외에 다른 뜻으로도 사용하고 있는 것으로 나타났다. ‘고구마’를 ‘답답한 상황이나 사람’을 가리키는 표현으로 사용한다고 응답한 비율은 56.8%, ‘사이다’를 ‘답답한 상황을 속 시원하게 해결하는 말이나 행동’으로 사용한다는 응답은 71.5%에 달했다. 세대별로는 두 표현 모두 20대에서 새로운 의미 사용 비율이 가장 높았으며, 60대에서는 각각 38.9%와 50.9%로 상대적으로 낮게 나타났다.
‘감성’은 원래 ‘인간이 자극이나 자극의 변화를 느끼는 성질’을 가리키는 말이었으나, 최근에는 대상의 분위기를 평가하는 표현으로 더 활발하게 사용되고 있었다. 실제로 ‘감성’을 ‘감성 카페’ 등 ‘특정 대상이 풍기는 특별한 분위기나 느낌’으로 사용한다는 응답이 70.2%로 나타나, 새로운 의미가 일상어로서 상당 부분 정착하고 있는 것으로 파악됐다.
이번 조사에서는 개인의 강한 만족감이나 인상적인 경험을 강조하기 위해 부정적 의미의 단어를 사용하는 양상도 확인됐다. ‘미치다’를 ‘사람이나 사물, 현상 따위가 아주 대단하고 훌륭하다’라는 의미로 사용한다는 응답이 67%에 달하는 것으로 나타나, 기존의 부정적 의미와는 다른 용법이 상당 수준 확산하고 있는 것으로 조사됐다. 국립국어원은 “이는 부정적 의미를 지닌 단어를 사용함으로써 오히려 긍정적 의도를 극대화하는 표현 방식으로, 개인의 경험과 감정을 효과적으로 전달하려는 표현 전략이라 할 수 있다”고 설명했다.
국립국어원은 “시대가 변하면서 일상 속 단어의 의미도 함께 변한다는 걸 확인했다”며 “앞으로도 국민의 실제 언어 사용 양상을 조사하여 국어의 변화 방향을 파악하고, 그 결과를 국어사전 기술 및 국어 정책 수립 등에 적극 활용해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
