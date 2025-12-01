‘수능우수자 전형’ 성적 비율 달라져… 영어 등급 점수도 상향 조정

동덕여자대학교(총장 김명애)는 기존 발전 계획인 ‘New VISION 2020+’를 ‘VISION 2030’으로 재정립해 미래를 향한 준비를 마쳤다. ‘미래의 실용적 가치를 창조하는 문화·지식융합 선도 대학’이 되기 위한 혁신 전략도 지속적으로 추진 중이다. 4차 산업혁명의 변화에 맞춰 융합과 실용을 지향하는 교육혁신을 통해 다양한 학문 영역과 주제를 융합하고 전공별 협업을 추구하는 새로운 교육과정을 제공하고 있다. 대표적으로 문화지식융합대학을 2021년 신설해 학제적 ‘이론’과 첨단 기술을 활용한 ‘실습’ 중심의 교육을 제공하고 응용 능력을 갖춘 창의 전문 인력을 양성하고 있다.
International College 신설 재학생 국제역량 강화
동덕여대는 International College를 신설하고 2026년 3월부터 외국인 유학생 전담 전공을 운영한다. 이를 위해 본교 캠퍼스에 국제대학 전용 건물을 마련했으며 재학생들의 국제역량 강화에 집중할 방침이다. 또한 외국 대학과의 교류 강화, 공동 교육, 연구 및 봉사활동, 재학생들의 글로벌 경쟁력 강화에 중심 역할을 할 것으로 기대하고 있다. △Arts & Media △BioHealth Sciences △Computing & Software Systems △Global Business △Korean Language & Culture 등 5개 전공을 운영한다.
대학로·청담동에 멀티캠퍼스… ‘실전파 인재’ 양성
동덕여대는 현장에서 실력을 쌓고자 하는 학생들에게 최고의 기회와 환경을 제공한다. 대표적인 예가 대학로·청담동 멀티캠퍼스다. 연극무대가 밀집한 대학로에는 ‘공연예술센터’가 자리 잡고 있다. 이론뿐 아니라 실전감각을 배양하기 위한 최적의 입지다. 방송연예과 등이 이곳에서 실력을 쌓고 있다. 패션과 디자인의 메카인 청담동에는 ‘디자인허브’가 있다. 강남 한복판에 위치한 첫 대학 캠퍼스다. 디자인의 최전선에서 실습·연구를 진행해 글로벌 트렌드를 선도하는 디자인 인재를 양성 중이다.
통합형 교육과정으로 창의·융합형 인재 양성
동덕여대는 두 개 이상의 전공이 결합한 연계전공을 운영하고 있다. 복잡하고 다양화된 시대 요구를 충족할 수 있는 교육을 선도할 수 있는 환경을 갖췄다. 패션마케팅 연계전공은 산업현장에서 패션 관련 지식뿐만 아니라 다양한 비즈니스 환경에 대처할 수 있는 폭넓은 지식을 갖춘 인재 양성을 위해 △경영학전공 △국제경영학전공 △모델전공 △패션디자인전공 과목을 수강한다. 글로벌다문화학 연계전공 역시 주목받고 있다. 인문학 전공자들에게 다문화사회전문가로 활동할 수 있는 기회를 부여하고 다문화사회 문제에 대한 균형감각을 갖춘 전문가를 육성하고 있다. 빅데이터 연계전공은 △경영학전공 △정보통계학전공 △컴퓨터학전공 △문헌정보학전공이 연계해 제공하는 융합교육 프로그램으로 빅데이터 기획·분석·활용 능력을 겸비한 인재를 양성한다.
ARETE 역량기반 교육체계 구축
동덕여대는 학생 역량 통합관리 프로그램 ‘ARETE 포트폴리오’를 통해 학생들이 핵심역량과 전공역량을 체계적으로 쌓아가면서 성장할 수 있도록 지원한다. 대학생활에 필요한 역량진단과 개발, 진로탐색과 개발, 비교과 프로그램의 신청과 관리, 교수 상담, 진로·심리·학습상담, 취업준비와 채용정보 탐색 등을 제공해 교과 과정 외 대학생활에서 경험할 수 있는 모든 부분을 통합적으로 관리할 수 있도록 도움을 준다.
2026학년도 정시모집의 특징과 지원 전략
동덕여대는 2026학년도 정시모집에서 수능위주(수능우수자, 농어촌, 특성화고교, 기회균등), 실기/실적위주(실기우수자), 학생부종합(평생학습자, 특성화고 등 고졸재직자) 전형으로 총 555명(정원 내 473명, 정원 외 82명)을 선발한다.
전년과 크게 달라진 점은 모집군의 변경이다. 인문·사회·경영·자연정보(체육 제외)·약학대학 등 대부분의 모집단위가 가군으로 이동했으며 자율전공학부는 전년과 같이 가군에서 선발한다. 나군에서는 인문사회문화·자연정보융합학부, 체육학, 회화, 공연예술대학 등을, 다군에서는 예술·디자인이노베이션대학 등을 선발한다. 최종 선발 인원은 오는 26일 입학처 홈페이지를 통해 공지된다.
가장 큰 변화는 수능성적 100%를 반영하는 수능우수자 전형의 수능성적 반영 비율이 달라진다는 것이다. 올해부터 대부분 모집단위에서 국어와 수학 중 우수한 영역 순으로 35%, 25%를 반영한다. 영어와 탐구(1과목)는 각각 20%를 반영한다. 단 약학과, 커뮤니케이션콘텐츠전공, 문화예술경영전공, 앙트러프러너십전공은 반영 비율이 다르니 모집요강을 확인해야 한다. 또 영어 등급 점수가 상향되고 수학 가산점이 조정됐다. 영어 등급 간 점수 차를 축소해 수험생 부담을 완화했다. 2등급은 99점(기존 97점), 3등급은 96점(기존 91점)으로 상향 조정됐다. 한국사는 4등급까지 가산점 3점(만점)을 부여한다.
자율전공학부, 인문사회문화학부, 자연정보융합학부 역시 국어와 수학 중 우수한 영역 35%, 그 외 영역 25%를 반영하는 산출 방식이 적용되므로 본인의 영역별 유불리를 따져봐야 한다.
