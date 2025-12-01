수능 4과목 ‘35-25-25-15%’ 반영… ‘전과자율제’ 모든 학년 확대

삼육대학교(총장 제해종)가 2026학년도 정시모집 가·나·다군에서 총 412명을 선발한다.
미래융합자유전공학부(162명), 창의융합자유전공학부(99명)를 비롯해 약학과(21명), 간호학과(33명), 물리치료학과(16명), 데이터클라우드공학과(9명) 등 모집단위에서 신입생을 선발한다. 수시모집 미등록 인원 발생 시 인원이 추가될 수 있다.
예체능계열을 제외한 모든 모집단위는 수능 100%로 선발하며 문·이과 구분 없이 교차지원이 가능하다. 일반학과(약학과·예체능 제외)는 국어·수학·영어·탐구(1과목) 4개 영역을 반영한다. 점수가 높은 순으로 각각 35%, 25%, 25%, 15%를 적용한다. 자연계열 모집단위(학과) 지원 시 수학 기하·미적분 응시자는 해당 과목 취득 점수에 3%를 가산한다. 영어는 본교 기준 환산등급표에 따라 1등급 98점부터 9등급 30점까지 차등 적용한다. 탐구는 사회탐구, 과학탐구, 직업탐구를 모두 인정하나 한국사 대체는 불가하다.
약학과는 나군에서 21명(일반전형 19명, 농어촌전형 2명)을 모집한다. 국어 25%, 수학 30%, 영어 25%, 탐구(2과목 평균) 20%다. 인문계열 학생이 주로 선택하는 사회탐구, 확률과통계 응시자도 지원할 수 있다. 다만 수학 기하·미적분 선택자는 취득 점수의 5%를 가산하고 과학탐구(2과목) 선택자는 3%를 더해준다. 직업탐구는 인정하지 않으며 한국사 탐구 대체도 허용되지 않는다.
