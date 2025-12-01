바이오신약-배터리 등 첨단 학과 신설

성균관대학교(총장 유지범)는 2026학년도 정시모집에서 가군 694명, 나군 842명, 다군 121명 총 1657명을 선발한다. 성균관대 전체 모집정원의 약 40% 수준이다.
성균관대는 올해 정시모집에서 가군, 나군, 다군으로 모집군을 나눠 선발하므로 지원하고자 하는 학과가 어느 군에 속해 있는지 반드시 확인해야 한다. 올해 신설된 바이오신약·규제과학과는 나군에서 16명, 배터리학과는 다군에서 12명 선발한다. 사범대학을 제외한 가·나·다군 모두 수능 100%로 선발한다. 나군 사범대학 모집단위는 올해부터 학생부 종합평가를 20% 반영하고 예체능계는 가군에서 수능 성적과 실기시험을 바탕으로 선발한다.
성균관대는 이번 정시모집에서 수험생에게 유리한 성적을 반영하기 위해 수능 성적을 다양한 방법으로 적용한다. 먼저 가군과 다군의 경우 표준점수를 활용하고 나군은 백분위 점수를 활용한 성적을 반영한다.
수능 영역별 반영 비율은 유형 A와 B로 계산된 수능 점수 중 높은 점수를 선택해 반영하며 모집단위별 특성에 맞춰 세분화된 수능 영역별 반영 비율을 적용한다. 가군과 나군의 경우 글로벌융합학부, 인문과학계열, 사회과학계열, 경영학과, 글로벌리더학부, 글로벌경제학과, 교육학과, 한문교육과, 영상학과, 의상학과는 유형 A 기준으로 국어 40%, 수학 30%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영하며 유형 B는 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영한다. 또한 자유전공계열, 자연과학계열, 전자전기공학부, 공학계열, 소프트웨어학과, 반도체시스템공학과, 지능형소프트웨어학과, 약학과, 의예과, 수학교육과, 컴퓨터교육과, 건설환경공학부, 바이오신약·규제과학과는 유형 A에서 국어 20%, 수학 40%, 탐구 30%, 영어 10%를 반영하며 유형 B는 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%를 적용한다.
다군에서는 글로벌경영학과가 유형 A 기준으로 국어 40%, 수학 30%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영하며 유형 B는 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영한다. 글로벌바이오메디컬공학과, 반도체융합공학과, 에너지학과, 양자정보공학과, 배터리학과는 유형 A에서 국어 20%, 수학 40%, 탐구 30%, 영어 10%를, 유형 B에서는 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영한다.
예체능계열의 경우 미술학과와 디자인학과는 국어 45%, 탐구 45%, 영어 10%를 반영하며 스포츠과학과는 국어 35%, 수학 25%, 탐구 30%, 영어 10%를 반영한다.
탐구영역은 기본적으로 2개 과목의 점수를 반영하지만 다군에서는 변환표준점수가 높은 1개 과목만을 반영하는 것이 특징이다. 과학탐구 과목 선택자는 의예과, 약학과, 자유전공계열, 전자전기공학부 등 일부 모집단위에서 최대 5%의 가산점을 받을 수 있다.
이처럼 모집군 및 모집단위별로 수능 반영 방법이 다양하므로 지원자는 자신이 지원하려는 모집단위의 반영 방법과 가산점 등을 꼼꼼히 확인해 지원 전략을 수립해야 한다.
성균관대는 올해 정시모집에서 정원외 농어촌학생 특별전형으로 29명을 선발한다. 가군, 나군, 다군으로 나눠 선발하며 수능 성적은 영역별 백분위 점수를 반영하고 탐구영역은 백분위가 높은 상위 1개 과목을 반영한다. 일반전형과 마찬가지로 과학탐구 과목 선택자는 자연과학계열, 공학계열, 전자전기공학부 등 일부 모집단위에서 최대 5%의 가산점이 부여된다.
성균관대는 정시모집 지원자를 위해 2026학년도 정시모집 입시 설명회를 개최하고 온라인 상담 프로그램을 운영한다. 입시설명회는 20일 서울을 시작으로 24일 부산까지 전국 4개 도시에서 진행한다. 온라인 상담은 22일부터 27일까지 운영된다.
정시모집 원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지며 서류 제출은 2026년 1월 2일까지다. 정시모집 인원은 수시 이월 인원이 발생할 경우 늘어날 수 있으니 지원 시점에서 최종 모집 인원을 반드시 확인해야 한다.
