“술 냄새나요”…사내 음주측정 통과한 버스기사, 승객 신고로 덜미

버스업체의 음주측정을 통과해 정상 근무에 나섰던 숙취 상태의 50대 마을버스 기사가 시민 신고로 경찰에 적발됐다. 경찰 음주측정 결과 운전면허 정지 수준이 확인됐으며, 사내 음주측정기는 고장 난 상태였던 것으로 드러났다.
18일 부산 영도경찰서는 숙취 상태로 버스를 운전한 A 씨(50대)를 도로교통법상 음주 운전 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
경찰에 따르면 A 씨는 이날 오전 7시 25분 부산 영도구 일대에서 음주 상태로 약 40분간 마을버스를 운전한 혐의를 받고 있다.
버스에 탑승한 한 승객이 “기사에게서 술 냄새가 나는 것 같다”며 경찰에 신고했고, 현장에 출동한 경찰이 음주측정을 실시한 결과 면허 정지(0.03% 이상~0.08% 미만) 수준이 확인됐다.
● 사내 음주측정은 ‘정상’…알고 보니 고장 난 측정기
조사 결과 A 씨는 전날 술을 마신 뒤 숙취가 남은 상태였으나, 운행 전 사내 음주 측정에서는 ‘정상’ 판정받아 버스를 운행한 것으로 파악됐다.
영도구는 해당 버스업체가 사용하던 음주측정기의 고장 사실을 확인하고, 고장 발생 시점과 관리·점검 과정 전반을 조사 중이다. 구 관계자는 “조사 결과에 따라 과태료나 과징금 등 행정처분을 검토할 예정”이라고 밝혔다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 음주 경위와 운행 당시 상황 등을 조사하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
