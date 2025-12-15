경찰, 한학자 피의자 적시…통일교 첫 강제수사

통일교의 여야 정치인 금품 지원 의혹을 수사 중인 경찰이 15일 통일교 천정궁과 더불어민주당 전재수 의원 자택, 국회 사무실 등 10곳에 대한 전방위 압수수색에 나섰다. 10일 김건희특검(특별검사 민중기)으로부터 사건을 넘겨받은 지 5일 만에 첫 강제수사다.
경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 9시부터 경기 가평군 천정궁과 서울 용산 본부 등에 수사관을 급파해 관련 자료를 확보 중이다. 압수수색 대상에는 전 의원뿐만 아니라 함께 피의자로 입건된 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원의 자택도 포함됐다. 뇌물공여 등의 혐의로 이미 수감 중인 한학자 총재와 윤영호 전 본부장의 구치소 거실, 심지어 특검 사무실까지 수색 대상에 올랐다. 특검 관계자는 “경찰에 이첩한 기록 외 확보한 자료를 협조 차원에서 가져가더라도 압수수색 영장에 의해야 하는 것”이라고 설명했다. 한 총재와 윤 전 본부장은 뇌물 공여와 정치자금법 위반 혐의 피의자로 입건된 것으로 파악됐다.
경찰은 영장에 윤 전 본부장의 구체적인 진술을 적시한 것으로 알려졌다. 윤 전 본부장은 지난 8월 특검 조사에서 “2018년 9월경 전 의원에게 현금 4000만 원과 명품 시계 2개를 상자에 담아 건넸다”고 진술했다. 또한 “2020년 총선을 앞두고 임 전 의원과 김 전 의원에게도 각각 3000만 원씩 전달했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 현재 당사자들은 금품 수수 의혹을 전면 부인하고 있다.
경찰이 이처럼 이첩 직후 ‘속도전’에 나선 배경에는 임박한 공소시효가 있다. 정치자금법 위반 혐의의 시효는 7년으로, 2018년 발생한 혐의의 경우 올해 안에 기소하지 않으면 처벌이 불가능하다. 경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 관련자들을 줄소환할 방침이다.
댓글 0