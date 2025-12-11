“기계 오작동인 줄 알았다”…첫 소방 신고 무시에, 80대 숨져

화재를 감지해 자동으로 119에 연결되는 ‘응급안전안심서비스’가 제대로 작동했음에도, 상황실이 이를 오작동으로 보고 출동을 미뤘던 사실이 뒤늦게 드러났다. 이 지연으로 전북 김제의 한 주택 화재에서 80대 여성이 숨졌다.
11일 전북특별자치도소방본부에 따르면 화재는 지난 6일 새벽 0시 41분경 김제시 용지면의 단독주택에서 감지됐다. 당시 해당 주택에는 80대 여성이 홀로 살고 있었다.
상황실은 응급안전안심서비스 장치 신호를 파악한 후 즉시 대상자와 통화를 시도했다. 그러나 80대 여성 대상자의 전달 내용이 명확하지 않다는 이유로 기기 오작동 가능성이 높다고 판단했다.
새벽 0시 45분 보건복지부가 소방에 재차 출동 여부를 문의했지만, 소방 측은 여전히 오작동일 가능성을 제기하며 현장 출동을 결정하지 않았다.
결국 첫 자동신고가 접수된 지 약 12분이 지난 0시 53분, 이웃 주민이 “집에 불이 났다”고 직접 신고하면서야 소방이 출동 지령을 내렸다. 구조대가 도착했을 때는 이미 불길이 크게 번진 상태였다.
소방본부는 “상황실의 잘못된 판단과 안일한 대응으로 출동이 늦어졌다”며 책임을 인정했다. 이어 “유가족께 깊은 사과와 위로의 뜻을 전한다”고 밝혔다.
전북특별자치도소방본부 측은 응급안전안심서비스의 오인신고 비율이 높아 상황 판단이 어려웠다고 해명했다. 소방본부는 “올해 11월 말 기준 해당 서비스로 접수된 9271건 중 절반 이상이 오인·무응답으로 분류됐다”고 설명했다.
소방본부는 “이번 사건을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 사실관계를 면밀히 조사해 책임 소재에 따라 엄정하게 조치하겠다”고 강조했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0