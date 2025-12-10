독감 나았는데 ‘기침·피로 2주 넘게 지속’…후유증도 독하다

‘독감 후유증’ 소아는 구토·설사, 고령층은 발열 등 흔해
대표적 합병증은 폐렴, 치명률 10% 이상
인플루엔자(독감)가 빠르게 유행하며 환자 수도 지속해서 늘고 있다. 독감에 걸리면 고열과 오한, 심한 근육통 등 증상이 급격하고, 전신적으로 나타나는 데 더해 후유증과 합병증으로 건강이 악화할 수 있어 감염에 주의해야 한다.
10일 질병관리청에 따르면 이번 절기 독감으로 의심되는 환자분율(의사환자)은 지난 42주 차 7.9명에서 5주 연속 증가하다가 48주 차(지난달 23~29일) 69.4명으로, 전주 70.9명보다 소폭 감소했다.
하지만 이번 절기 독감 유행 기준인 9.1명보다 7배 이상 많은 환자가 발생하고 있는 상황으로, 유행세가 심상치 않다.
독감은 고열, 오한, 인후통, 근육통 및 식욕부진, 구토, 설사 등 증상이 급격하고 신체 전반에 걸쳐 난다. 통상 5~10일이 지나면 상태가 호전되는 것으로 알려지나, 이후 쇠약감과 피로감, 기침, 두통 등의 후유증을 남길 경우 회복에 오랜 시간이 걸린다. 후유증은 2주가량 지속되며 경우에 따라 더 길거나, 합병증이 발병할 수도 있다.
후유증은 연령에 따라 증상이 다르다. 정승준 일산백병원 호흡기내과 교수는 “소아에서는 구역, 구토 및 설사 등 위장관 증상을 주로 보이며 고열을 동반하는 경우가 많다”며 “노인에게서는 발열이 흔하게 나타나고 폐합병증인 폐렴의 빈도도 높다”고 설명했다. 특히 면역력이 저하된 고령층과 만성질환자, 기저질환자 등은 후유증이 더 길게 지속될 수 있으며 합병증에도 취약하다.
정 교수는 “대표적인 호흡기성 합병증은 폐렴으로, 한 연구에 따르면 폐렴이 생긴 독감 환자의 70%가 노인 환자일 정도로 고령층에서 매우 높은 발생률을 보인다”고 말했다. 이어 “독감으로 생긴 폐렴 또는 폐렴 합병증에 의한 치명률은 10% 이상으로 추정하고 있다”고 했다. 이외에 비호흡기성 합병증은 심근염, 근육염, 심장막염, 뇌염 및 길랭바레 증후군 등이 있다.
독감 후유증을 빠르게 극복하기 위해서는 무엇보다 충분한 휴식과 수분 섭취, 건강하고 균형 잡힌 식사가 중요하다. 정 교수는 “독감 치료제(타미플루)를 복약하면 빠르게 증상을 낫게 하고, 합병증 발생을 줄이는 것으로 알려진다”며 발병 후 관리와 치료가 중요하다고 조언했다. 독감은 발생 후 48시간 이내에 치료할 때 효과가 가장 좋다.
가장 효과적인 예방법은 백신 접종이다. 예방접종을 하고 우리 몸이 면역(항체)을 형성하기까지는 약 2주가 필요하다. 더욱이 이번 겨울철 독감은 내년 4월까지 유행할 것으로 보여 이른 시일 내에 접종하는 게 중요하다.
현재 유행하는 바이러스는 A형(H3N2)으로 현재 접종 중인 백신은 일부 변이에 효과가 있는 것으로 확인됐다. 다만 질병청은 “다른 아형(H1N1, B형) 발생 시 유행 양상과 규모가 변할 수 있다”며 “어떤 인플루엔자 바이러스가 유행하더라도 가장 효과적인 방법은 예방접종”이라고 강조했다.
정부는 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월~13세 어린이를 대상으로 인플루엔자 국가예방접종을 시행하고 있다.
예년보다 이르게 시작된 이번 절기 독감 유행은, 10년 새 유행 규모가 가장 심했던 지난해와 유사할 가능성이 크다.
감염을 예방하고 합병증 및 중증화 방지를 위해 늦지 않은 시기 접종하는 것이 필요하다. 질병청에 따르면 지난달 28일 기준 고령층의 77.9%가 국가예방접종을 받았다. 전년 동기 대비 1.5%p 높은 수준이다.
