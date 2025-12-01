골목상권-축산기업도 보증 늘리고 수수료 감면

경기신용보증재단(경기신보)은 스타트업부터 농·수·축산 생산 기업, 골목상권 소상공인까지 ‘지역 상생 육성기업’을 발굴·지원하기 위해 경기도 산하 기관들과 협력에 나선다고 9일 밝혔다.
지역 상생 육성기업에는 경기도경제과학진흥원 창업혁신공간 입주기업과 창업 지원사업 참여기업, 경기도농수산진흥원이 인증한 농·수·축산 관련 기업, 경기도주식회사가 지원하는 ‘배달특급’ 가맹점 등 지역 골목상권 소상공인이 포함된다. 경기신보는 협약기관이 발굴한 이들 기업을 대상으로 △보증 한도 확대 △보증 비율 상향 △보증 수수료 감면 등 우대 혜택을 제공해 성장 기반을 강화할 계획이다.
경기신보는 전날 수원 광교 본점 대회의실에서 ‘경기도 지역 상생 생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 김동연 경기도지사가 강조해 온 ‘공공기관 협업을 통한 체감형 정책 추진’ 기조와도 맞닿아 있다. 협약식에는 시석중 경기신보 이사장, 김현곤 경기도경제과학진흥원 원장, 최창수 경기도농수산진흥원 원장, 이재준 경기도주식회사 대표이사가 참석했다.
시 이사장은 “지역 상생 육성기업을 발굴하고 성장을 지원하기 위한 기관 간 공동 대응체계를 강화하는 데 의미가 있다”며 “각 기관의 전문성과 경험을 적극 연계해 육성기업을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 지역 상생 생태계를 조성하겠다”고 말했다.
댓글 0