부산 노인복지관 3곳, AI로 건강 관리

부산시는 9일 노인복지관 3곳에 ‘디지털 복지관’을 설치하고 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 등 첨단 기술을 활용한 건강 관리 서비스를 시작했다.
스마트 자전거 등 10종 배치
대상 시설은 해운대구 어진샘노인종합복지관, 사하구 신장림사랑채노인복지관, 영도구 노인복지관이다. 디지털 복지관 사업은 과학기술정보통신부의 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’의 하나로, 어르신의 인지·신체 기능 약화를 예방하고 디지털 기반 건강 관리 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.
각 복지관에는 AI 비접촉 생체정보 측정기, VR 인지훈련 프로그램, 스마트 자전거 및 걷기 운동기기, 치매 예방용 스마트 테이블 등 디지털 헬스케어 장비 10종이 배치됐다. 프로그램 예약과 식권 발급이 가능한 키오스크도 설치돼 이용 편의가 높아졌다.
시는 이번 사업을 시작으로 내년부터 에이지테크(노인 지원 기술) 실증거점 조성, 스마트 요양원·경로당 구축 등 고령 친화 디지털 복지 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.
강성명 기자 smkang@donga.com
