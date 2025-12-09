디앤씨컴퍼니, 매출 성장 및 캠페인 성과로 국내 어워드 연이어 수상

디앤씨컴퍼니는 2025년 매출 성장과 캠페인 성과를 기반으로 국내 어워드에서 연이어 수상했다고 9일 밝혔다.
‘2025년 대전광역시 매출의 탑 및 유망중소기업·모범명문기업 시상식’에서 매출의 탑 200억 원 부문을 수상하고 유망중소기업에 선정됐다. 디앤씨컴퍼니의 지난해 매출은 231억 원으로 전년 대비 약 36% 증가했다. 같은 기간 고용 인원도 140명에서 156명으로 늘었다.
친환경농산물자조금관리위원회의 홍보·캠페인을 총괄 대행한 ‘친환경농산물 소비 활성화 캠페인’은 한국광고PR실학회가 주최하는 ‘2025 올해의 광고 PR상’에서 동상을 수상했다. 유기농데이 기념 활동, 200건 이상의 SNS 카드뉴스·영상·웹툰·인포그래픽, 카카오톡 이모티콘, 소비자 유형 테스트와 설문조사, 농업 현장 인터뷰, 토론형 콘텐츠 친환경 썰전 등이 높은 평가를 받았다.
디앤씨컴퍼니는 한국사보협회가 주관하는 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 기획·디자인 회사 부문 중소기업중앙회회장상을 수상했다. 또한 대행사로 참여한 ▲공주시 ‘흥미진진 공주’(인쇄사보 공공 부문, 기획대상·한국사보협회장상) ▲‘서울시교육청 인스타그램’(SNS 부문, 국회 교육위원장상) ▲한국저작권보호원 ‘저작권 보호 바로 지금 캠페인’(영상물 부문, 최우수상·한국사보협회장상) ▲조달청 ‘K-장인을 만나다’(광고·공익캠페인 부문, 문화체육관광부장관상) 등 4개 출품작이 본상에 선정됐다.
김준성 디앤씨컴퍼니 대표는 “어려운 경제 환경 속에서도 변화와 혁신을 이어온 임직원들의 노력이 만든 성과”라며 “지역을 기반으로 성장한 기업으로서 대전의 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화, 대한민국을 대표하는 종합홍보사로서의 도약을 이어가겠다”고 말했다.