참여연대·민변, 쿠팡 분쟁조정 신청…"참여할 피해자 9일까지 모집"

  입력 2025년 12월 3일 15시 53분

참여연대 활동가들이 3일 오전 서울시 송파구 쿠팡 본사 입주 건물 앞에서 쿠팡 개인정보 유출 집단분쟁조정 신청 돌입 기자회견을 하고 있다. 참여연대는 쿠팡 김범석 의장의 진정성 있는 사과와 엄중한 책임, 2차 피해방지와 소비자 보호를 위한 대책 마련, 제대로 된 피해보상과 재발방지 대책 마련 등을 요구했다. 2025.12.3/뉴스1
3370만 명이 유출된 쿠팡 사태를 두고 시민단체들은 쿠팡을 상대로 한 대규모 집단소송 움직임에 나섰다. 당사자 간 합의를 통해 사건을 해결하는 분쟁조정은 물론 향후 쿠팡을 향한 법적 대응에도 나선다는 계획이다.

3일 참여연대와 민주사회를위한변호사모임(민변) 민생경제위원회, 한국소비자연맹은 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청한다고 밝혔다. 정지연 한국소비자연맹 사무총장은 “대규모 개인정보 유출은 소비자 일상과 안전을 뒤흔든 초유의 참사이자 기업의 구조적 관리 실패”라며 “반복되는 소비자 피해를 예방하기 위해 집단소송제와 입증책임 전환이 우선 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

이들 단체는 9일까지 분쟁조정에 참여할 피해자를 모집할 예정이다. 사안의 심각성을 고려해 2, 3개월 내 결과를 내달라고 분쟁조정위에 요청할 계획이라고 전해졌다. 참여연대 관계자는 “향후 분쟁조정 이후엔 법적 대응도 함께 진행할 것”이라며 “현재 법리 검토를 진행 중이다”고 말했다.

