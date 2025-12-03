“SK에 대한항공, DN솔루션즈까지” 대기업 투자유치 결실 맺는 부천시

경기 부천시가 오정구에 조성하는 도시첨단산업단지에 대기업을 유치하는 사업이 결실을 보고 있다. 정부가 수도권 3기 신도시로 지정한 대장신도시(면적 341만9544㎡)에 2030년까지 완공할 예정인 도시첨단산업단지의 면적은 56만 ㎡에 이른다.
3일 시에 따르면 SK이노베이션과 SK하이닉스, 대한항공, DN솔루션즈와 15일 도시첨단산업단지 입주 계약을 체결할 예정이다. 동시에 도시첨단산업단지 개발사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)와 토지 매매계약을 맺는다. 이들 기업은 내년부터 2027년까지 건축·개발 인허가 절차를 진행한 뒤 착공에 들어간다.
우선 SK이노베이션과 SK하이닉스는 제1단지 약 4만5000㎡에 1조1886억 원을 들여 친환경 에너지, 반도체첨단연구단지를 세운다. 이 연구단지에는 1000여 명에 이르는 연구 인력이 근무하게 된다.
대한항공은 제2단지 약 7만2000㎡에 1조2000억여 원을 투자해 항공연구개발교육단지를 조성하기로 했다. 무인기연구소와 운항훈련센터, 안전체험관 등이 들어선다. 특히 운항훈련센터는 아시아 최대 규모로 30여 대의 시뮬레이터를 도입해 연간 2만 명 이상의 국내외 조종사 교육을 담당한다. 1000여 명의 직원이 상주하며 도심항공교통(UAM)과 무인기, 인공지능(AI) 기술을 개발한다.
선반과 머시닝센터 제조 분야 국내 1위로 글로벌 기업인 DN솔루션즈도 제1단지 1만4000㎡에 2390억 원을 들여 700여 명이 근무하는 AI·로봇·자동화 분야 연구소를 설립할 계획이다.
이들 기업이 도시첨단산업단지에 모두 2조6000억 원을 투자해 개발하는 계약을 맺는 것은 시가 전담 부서를 설치한 뒤 적극적인 유치 활동에 나섰기 때문이다. 시는 1월 전략담당관실을 만들어 기업의 투자유치에 매달렸다. 매출 4500억 원 이상 기업에 선별적 입주를 제안하며 공격적 유치에 나섰다. 2023년 투자협약을 체결했던 SK이노베이션과 사업이 재검토되는 상황을 맞게 되자 전담 조직을 가동해 입지 조정과 사업계획 재설계, 규제 완화 등의 카드로 설득했다. 결국 SK하이닉스까지 함께 추가로 입주시키는 성과를 냈다. 또 시는 대한항공 본사를 여러 차례 방문하며 지속해서 설득해 지난해 8월 투자의향서에 이어 4월 투자협약을 맺었다.
서울과 경계를 맞댄 시의 뛰어난 입지와 편리한 교통망도 기업들을 유치하는 데 큰 도움이 됐다는 분석이다. 부천은 김포공항은 물론이고 인천국제공항과도 가깝고, 수도권제1순환고속도로와 연결돼 있다. 도심을 관통하는 서울지하철 7호선과 경인전철, 서해선이 인천과 서울, 경기 주요 도시를 각각 잇고 있다. 11월 대장~홍대선이 착공하면 홍대입구역까지 25분 만에 도착할 수 있다. 수도권광역급행철도(GTX) B·D·E·F 노선과 제2경인선 등 철도망 확충도 추진되고 있다.
시는 10월 교육부의 중앙투자심사를 통과해 2027년 3월 문을 여는 부천과학고와 도시첨단산업단지에 입주하는 대기업의 산학협력도 적극적으로 추진할 방침이다. 재학생들이 실질적인 연구와 인턴십 기회를 경험할 수 있도록 지원하는 방안을 검토하고 있다.
조용익 부천시장은 “부천은 첨단기업이 찾아오고 미래의 과학 인재를 양성하는 도시로 나아가게 됐다”며 “이를 바탕으로 선순환구조를 만들어 수도권 핵심 거점도시로 자리매김하게 될 것”이라고 말했다.
