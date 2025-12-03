“올겨울 따뜻하게 보내세요” 취약층에 연탄 배달

대한적십자사 봉사자들과 고려아연 임직원들이 2일 오후 서울 노원구 덕릉로 일대에서 혹한기 난방 문제로 어려움을 겪는 주거 취약계층에 전달할 연탄을 나르고 있다. 이날 열린 행사에서는 연탄 1만4000장과 백미 700kg이 취약계층 70가구에 전달됐다.

#주거 취약계층#연탄#봉사
변영욱 기자 cut@donga.com
