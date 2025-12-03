본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
사회
“올겨울 따뜻하게 보내세요” 취약층에 연탄 배달
동아일보
입력
2025-12-03 03:00
2025년 12월 3일 03시 00분
변영욱 기자
대한적십자사 봉사자들과 고려아연 임직원들이 2일 오후 서울 노원구 덕릉로 일대에서 혹한기 난방 문제로 어려움을 겪는 주거 취약계층에 전달할 연탄을 나르고 있다. 이날 열린 행사에서는 연탄 1만4000장과 백미 700kg이 취약계층 70가구에 전달됐다.
#주거 취약계층
#연탄
#봉사
변영욱 기자 cut@donga.com
