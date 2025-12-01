尹 구속기간 내달 18일 만료…내란특검 “연장 요청”

일반이적 등 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 구속 심문 기일이 23일 진행된다. 내년 1월 18일로 구속 기간 만료를 앞둔 윤 전 대통령의 구속 연장에 관한 심문이 이뤄질 예정으로, 최대 6개월 구속 연장이 가능하다.
1일 서울중앙지법 형사합의36부(부장판사 이정엽) 심리로 진행된 윤 전 대통령의 일반이적 등 혐의 첫 공판준비기일에서 재판부는 “23일 오후 2시 30분 내란 특검(특별검사 조은석) 요청에 따라 구속에 대한 의견을 듣는 심문 기일을 진행하겠다”고 밝혔다. 3월 법원 결정으로 구속 취소된 윤 전 대통령은 7월 10일 내란 특검이 청구한 구속영장이 발부돼 재구속됐다.
재판부는 내년 1월 12일 첫 공판을 연 뒤 2월에는 주 3회, 3월부터는 주 4회 재판을 진행한다는 방침이다. 다만 군사 기밀 등을 다루는 재판 내용의 특성상 특검이 비공개 재판을 요청했고, 재판부도 받아들여 대부분 비공개로 진행될 예정이다.
1일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 진행된 한학자 통일교 총재 등 정치자금법·청탁금지법 위반 첫 공판에는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 “대선에 영향 미쳐야 한다. 윤 전 대통령과 마이크 펜스 미국 전 부통령을 만나게 해야 한다”고 말했다는 증언이 나왔다.
통일교 세계본부에서 글로벌 행사 인사 초대 업무, 윤 전 본부장과 한 총재 등 통역 업무를 맡았던 서모 씨는 증인으로 나와 이와 같이 밝혔다. 서 씨는 특검 조사 당시 “윤 전 본부장이 ‘펜스 전 부통령과 윤 전 대통령 만나게 해아 한다’고 여러 번 말했다. 펜스 전 부통령에게 이런 사정을 말하자 ‘윤 전 대통령만 만나는 것이 부적절하다. 민주당 후보도 만나야 한다’고 했는데 결론적으로 펜스 전 부통령과 윤 전 대통령만 만나게 됐다”고 진술했고, 이날 법정에서도 관련 진술을 재차 인정했다. 실제 두 사람은 대선 한달 전인 2022년 2월 13일 만남을 가졌다. 서 씨는 “통상 20만 달러에서 40만 달러 정도 (사례비를 지급하는데) 이 때는 더 많이 지급했다”며 “자금 집행에 한 총재 승인이 있었다”고 덧붙였다.
한편 경찰청 국가수사본부는 김보준 경무관을 특별수사본부장으로 임명하고 채 상병 특검 등 3대 특검으로부터 사건을 순차적으로 인계받아 수사를 진행하겠다고 밝혔다.
