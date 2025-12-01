14일까지 여수세계섬박람회 음악 공모전

생성형 AI 활용한 작업물도 허용
재단법인 2026여수세계섬박람회조직위원회는 오는 12월 14일까지 ‘여수세계섬박람회 섬애(愛) 선율 음악 공모전’을 연다고 밝혔다.
공모 분야는 ‘음악’으로, 참가자는 섬의 아름다움과 웅장함을 자신만의 독창적인 목소리로 표현하면 된다. 특히 생성형 인공지능(AI) 활용을 허용해 음악 창작이 익숙하지 않은 사람도 아이디어만 있으면 쉽게 참여할 수 있도록 문턱을 낮췄다.
참가 희망자는 2026여수세계섬박람회 누리집에서 신청 서류를 내려받아 공모 기간 내 이메일로 제출하면 된다. 조직위는 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 활용한 온라인 선호도 조사를 거쳐 수상작을 선정할 계획이다. 선정된 작품은 조직위와 여수시가 주관하는 각종 행사 및 홍보자료에 활용된다.
결과 발표는 12월 중순 예정이며, 자세한 내용은 2026여수세계섬박람회 누리집에서 확인할 수 있다. 조직위 관계자는 “생성형 AI 사용 제한을 풀어 아이디어만 있어도 누구나 참여할 수 있게 했다”며 “섬에 대한 자신만의 독창적 표현을 주저하지 말고 들려 달라”고 말했다.
한편 2026여수세계섬박람회는 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 전남 여수시 돌산읍 진모지구와 개도·금오도·여수엑스포장 일원에서 열린다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
