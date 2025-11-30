10만원에 밥공기만한 홍게 4마리뿐? 속초, 오징어 이어 홍게 논란

속초 현지 지인을 통해 주문한 홍게 가격이 지나치게 비싸다고 호소한 소비자의 사연이 화제다.
29일 한 온라인 커뮤니티에 따르면 남성 A 씨는 “지방에 계신 장인어른이 홍게를 드시고 싶다고 하셔서 속초 현지 지인이 소개해준 곳에서 홍게를 구입했다”고 밝혔다.
그는 지인이 소개해 준 현지 판매처에서 홍게를 “10만 원 정도면 두 사람이 먹기엔 충분할 것”이라는 안내를 받고 전화 주문했다.
A 씨는 “알아서 잘해주겠거니 하고 보내달라고 했는데 받아보니 위에 사진만한 홍게가 딸랑 4마리 들어있었다”며 사진을 첨부했다. 사진 속 홍게는 갑장 크기가 밥그릇 크기 정도다.
그는 “거기에 택배비, 박스비, 찜비 포함해 총 12만5000원을 보냈다”며 “관광으로 먹고사는 동네인데 대포항 꼴 나지 말고 속초 분들 정신 차리시라”고 분노했다.
해당 사연을 접한 누리꾼들은 “저거 2배 사이즈는 되어야 4마리 10만원 가능하다. 사이즈가 반이 되면 가격은 반이 아니라 4분의1 이상 떨어지기에 15마리는 받아야 정상일 듯”, “저번 주에 주문진가서 홍게 먹었는데 저것보다 좀 더 크거나 비슷한 거 15마리 5만원에 찜비 2만원 줬다”, “요즘 대게시세가 kg당 5만 원 정도인데 홍게를 대게 값 주고 사셨다” 등의 반응이 보였다.
속초는 최근 대포항 상인들의 바가지로 논란이 된 지역이다. 지난 6월에는 속초 오징어난전 식당에서 불친절한 장면이 담긴 영상이 퍼졌고, 8월에는 일부 상인들이 오징어를 비싸게 팔며 막말을 했다는 사례가 온라인에 확산됐다.
대게·회 직판장에서 수십만 원이 부풀려 청구됐다는 글도 SNS를 통해 공유됐다. 이 같은 사건들이 누적되면서 ‘속초=바가지’라는 부정적 인식이 굳어졌고 관광객 발길이 급격히 줄어들었다.
