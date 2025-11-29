평창 발왕산에 열린 설국

28일 강원 평창군 발왕산 정상이 전날 내린 눈으로 하얗게 덮인 가운데 산을 찾은 관광객들이 사진을 찍고 있다. 기상청은 29, 30일 밤에 강원 영서에도 1mm 안팎의 비나 눈이 내릴 것으로 내다봤다.

평창=송은석 기자 silverstone@donga.com
