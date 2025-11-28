외국인근로자 위조 신분증 등 집중단속

27일 인천 중구 인천공항세관 수출입통관청사에서 관계자들이 압수된 외국인 근로자의 위조 안전교육 증명서와 신분증을 공개하고 있다. 최근 외국인 근로자의 위조 신분증과 증명서 등의 불법 반입이 늘자 관세청은 이날부터 집중 단속에 나선다고 밝혔다.

#외국인근로자#위조신분증#집중단속
인천=양회성 기자 yohan@donga.com
