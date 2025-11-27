뛰는 아이 제지했다고…다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

전남의 한 다이소 매장에서 뛰어다니는 아이를 제지했다는 이유로 아이 엄마가 직원에게 폭언을 퍼붓고 무릎까지 꿇렸다는 목격담이 전해지며 ‘갑질 논란’이 일고 있다.
앞서 21일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘실시간 다이소 진상’이라는 제목의 글이 올라왔다. 이 글은 소셜미디어(SNS) 쓰레드와 여러 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐다.
원글을 작성한 A씨는 “방금 다이소에 갔다가 말도 안 되는 상황을 봤다”며 “아이가 매장에서 뛰어다니고 있었고, 출입문 근처라 직원이 다칠까봐 ‘뛰면 위험하다’는 식으로 말한 것 같다”고 적었다.
이어 “그런데 아이 엄마가 갑자기 화나서 소리지르고 난리났다”며 “엄마뻘 되는 직원한테 폭언하면서 컴플레인 건다고 협박했다. 결국 직원이 무릎까지 꿇고 사과했다”고 말했다.
그는 “분명 아이도 옆에서 보고 있었을 텐데 본인의 행동이 창피한 행동이라는 걸 모르는 것 같다”며 “누가 봐도 직원의 잘못은 없었는데 왜 일하는 사람이 이런 굴욕을 당해야 하는지 이해가 안 된다”고 분노했다.
A씨는 당시 상황을 담은 영상도 함께 올렸다. 영상에는 다이소 직원으로 보이는 여성이 손님 앞에서 무릎을 꿇은 채 사과하는 모습이 담겼다. 직원이 “여기는 굉장히 위험하다”고 말하자 손님은 “그래서 내가 아까 제지했다. 제지는 엄마가 한다”며 “직원이 뭔데 손님이 얘기하는데 이래라저래라 하나. 일이나 하지 계속 애만 쳐다보고 있다”고 몰아붙였다.
이를 본 누리꾼들은 강하게 비판했다. 누리꾼들은 “주변에서 말렸어야 되는 것 아닌가” “업무방해·모욕죄로 고소해야 한다” “진상 처벌법이 필요하다” “본인 자식 교육이나 똑바로 시키지” 등 격앙된 반응을 보였다. 또 “직원 보호 좀 해줬으면 좋겠다” “진상이 민원 넣는다고 다 들어주지 말아라” 등 본사 차원의 대책 마련을 요구하는 목소리도 나왔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
