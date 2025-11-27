사이버대서도 AI 튜터-XR 도입… 온라인으로 ‘AI 현장 인재’ 양성

사이버대 2026학년도 전기 신·편입생 모집
빅데이터 등 융합전공 교육 강화… 현장 실습-멘토링 등 서비스 확대
서울사이버대 반려동물학과 신설… 고려사이버대는 경영대학원 개원
원광디지털대 웰빙건강 교육 특화… 서울디지털대 ‘최저 수업료’ 눈길
《‘배움엔 끝이 없다’는 말이 있듯이 일하면서 배우는 평생 학습은 2020년대의 트렌드로 자리 잡았다. 그 중심에 사이버대학교가 있다.
사이버대는 시간과 장소의 제약 없이 온라인으로 학위 과정을 이수할 수 있는 유연성을 바탕으로 직장인, 주부, 재취업 희망자 등 다양한 학습자에게 맞춤형 교육 기회를 제공한다. 최근 사이버대는 인공지능(AI), 빅데이터, 메타버스 등 4차 산업혁명 분야의 실무 중심 융합전공을 강화하고 현장 적합형 인재 양성에 중점을 두고 있다. 맞춤형 학습 플랫폼, 실시간·비실시간 강의, 멘토링, 현장형 실습 등 다양한 교육 서비스도 활발히 도입되고 있다. 현장에서 일하며 학위에 목말랐던 사람이나 자격증을 취득해 자신의 능력을 인정받고 싶은 이들에게 사이버대는 현실적 열쇠가 되고 있다. 12월부터 2026학년도 전기 신·편입생을 모집하는 각 사이버대학의 강점을 알아본다.》
서울사이버대는 6년 연속 신입생 등록 수 1위로 국내 최다 49개학과(전공)를 운영하며 교육부 공식 인증평가에서 3회 모두 A 등급을 획득했다. AI 선도 대학으로서 AI 기술을 접목한 대학 교육 혁신에 앞장서고 있다. 자체 개발한 AI 챗봇과 AI 튜터는 미래 교육의 패러다임을 전환하는 에듀테크 솔루션으로 자리 잡았으며 특히 2025년부터 AI 휴먼을 활용한 강의로 신선한 바람을 일으켰다. 2026학년도 반려동물산업학과, 스포츠지도학과 등 학과를 신설하고 드론·로봇공학과 등 개편을 통해 사회적 수요와 트렌드에 맞춘 교육을 제공한다.
고려사이버대가 2026학년도 일반대학원과 경영전문대학원을 새롭게 개원한다. 교육부 승인 정규 대학원으로 사이버대 최초로 석·박사 통합과정을 운영하고 정통 경영학에 AI·빅데이터를 접목한 경영전문대학원을 설립한다. 일반대학원은 ‘AI·빅데이터 융합을 통한 사회문제 해결’을 핵심 비전으로 제시한다. 전공은 ‘융합정보학’을 중심으로 데이터사이언스, AI비즈니스, 휴먼사이언스 등 3개 세부트랙으로 구성돼 학문과 실무 능력을 동시에 기른다. 경영전문대학원은 MBA 체계에 AI, 빅데이터 활용 역량을 접목한 ‘AI 전환(AX)’ 교육과정을 선보인다.
한양사이버대는 2025년 취업률 81.2%를 기록해 최고 수준의 성과를 달성했다. 2024, 2025년에는 2년 연속 세계혁신대학랭킹(WURI)톱100에 선정됐다. 디지털 기반 교육 혁신으로 AI 학습 분석 시스템 ‘HY-LIGHT’를 개발해 학업 중단 위험 예측, 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 등 고도화된 기능으로 중도 탈락률을 크게 낮췄다. 2026학년도 에는 급변하는 사회·산업 환경을 반영해 2개 학과를 신설한다. ‘AI응용소프트웨어공학’은 AI와 소프트웨어 융합 역량을 갖춘 인재를 양성하며 ‘노인복지요양학’은 초고령사회에 대응해 요양·복지 전문가를 키운다.
세종사이버대는 ‘AI 어젠다를 AI 실천으로’라는 목표로 실질적인 교육 시스템 혁신을 구현하고 있다. 사이버대학 최초로 AI 튜터 시스템을 도입하고 메타버스 캠퍼스를 구축하는 등 혁신적인 학습 환경을 제공하고 있다. AI 튜터는 과목별 교안, 강의 자막, 수업계획서, 참고문헌 등을 학습해 학생의 질문에 24시간 실시간으로 응답한다. 메타버스 캠퍼스는 국내외 학생들이 시공간 제약 없이 강의를 듣고 자유롭게 소통하며 튜터링 활동을 할 수 있는 환경을 제공한다. 2026학년도에는 AI 창작학과를 신설하는 등 AI 관련 학과를 대폭 강화했다.
경희사이버대는 2000년 설립해 20여 년간 5만 명 이상의 학생이 입학했다. 2026학년도에는 디지털 전환 및 AI 전문가 양성을 위해 스마트건축공학과, AI기계제어공학과를 신설하고 사회복지학부에 아동·가족전공을 개설한다. 교육부 원격대학 종합평가에서 3회 연속 최우수대학(A 등급)으로 선정돼 탁월한 교육 경쟁력을 입증한 경희사이버대는 올해 교육부 원격대학 지원사업에 선정돼 AI 교육기술 기반 교수학습 체계, 다국어 자막 시스템, 학습 보조 인프라를 새롭게 구축했다. 또한 일반대학원 인가를 받아 3개 학과의 석사과정 을 개설했다.
사이버한국외대는 한국외대의 교육 노하우를 온라인에 집약해 국내 유일의 ‘외국어 특성화’ 사이버대로 자리매김했다. AI 기술을 선제적으로 교육 콘텐츠에 활용하고 교육과정에도 적극 반영하고 있다. 언어공학 분야 혁신을 목표로 지난해 영어학부 AI & English세부 전공을 개설했고 올봄 새로 설치한 일반대학원에 AI & English 학과를 개설했다. ‘외국어+실용학문’에 특화된 글로벌 융복합 교육기관에 걸맞게 다양한 언어와 AI 교육을 결합한 교과목에 AI 리터러시를 증진하는 데 유용한 내용들을 담아 학생들이 차별화된 학습을 경험하도록 했다.
대구사이버대는 특수교육, 상담·복지, 재활 치료 등 전통 강점 분야의 전문성을 기반으로 지역 밀착형 평생교육 모델을 고도화하며 포용적 온라인 교육 인프라와 현장 연계 학습을 제공한다. 2024년 교육부 ‘2주기 원격대학 교육혁신 지원사업’에 선정돼 중도 지체장애, 뇌병변장애, 시각·청각장애인을 위한 온라인 학습 환경을 구현함으로써 많은 장애인의 진학, 취업, 창업 등 실질적 성과를 냈다. 자격증 20여 종과 연계된 실무 중심 커리큘럼을 운영하며 다양한 전공 융합이 가능한 마이크로디그리 과정을 통해 학생들의 직무 확장성을 강화한다.
원광디지털대는 웰빙건강·한국문화·실용복지 분야의 특성화 교육을 제공한다. 20대부터 70대까지 학생 연령층이 다양하며 재학생 70%가 일과 학업을 병행하고 있다. 사이버대학임에도 오프라인 특강을 제공해 학문적 성취와 학생 간의 상호작용을 지원하고 있다. 캠퍼스 내 약선요리실습실, 요가명상실, 한방미용실습실, 전통공연실습실 등 다양한 실습실을 보유하고 있다. 최근 첨단 영상 제작 기술과 온라인 교육 콘텐츠 개발 환경이 결합된 차세대 XR 기반 실습형 교육체계인 ‘HyperXR스튜디오’를 완공했다. 다각뷰 카메라로 360도 촬영이 가능하다.
서울디지털대는 2026학년도 12개 학부, 37개 학과(전공)로 개편하고 AI실무활용전공, 조형예술전공, 범죄교정전공, 응용상담학과를 신설한다. 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 교육과 디지털·AI 시대에 맞춘 교육 혁신을 가속화한다. 서울디지털대는 ‘소비자가 선정한 품질만족대상’ 16년 연속 수상과 ‘2025 국민공감대상’ 교육 경영 부문 대상으로 교육 경쟁력을 입증하고 있다. 학점당 수업료는 평균 6만7500원으로 사이버대학 최저 수준이며 입학생 전원에게 장학금 혜택을 제공하고 있다. 신입생은 졸업 시까지 수업료 25%가 감면된다.
댓글 0