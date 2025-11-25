“마스크 쓰면 독감 안 걸려요”

24일 서울 노원구청 직장 어린이집에서 아이들이 독감 예방 교육으로 마스크 쓰는 법을 배우고 있다. 질병관리청은 지난달부터 시작된 독감 유행이 내년 4월까지 지속될 것으로 예측했다.

#마스크#독감#독감 예방#독감 유행#독감 마스크
신원건 기자 laputa@donga.com
