한덕수, 피고인 신문서 “계엄에 반대했다” 재차 주장

내란 주요임무 종사 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 “계엄에 반대했다”고 재차 재판에서 주장했다.
24일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 재판에 출석한 한 전 총리는 특검 측의 피고인 신문에 답하며 이같이 밝혔다. 그는 지난해 12월 3일 행적을 묻는 특검의 질문에 “‘주위에 알리지 말고 들어와달라’는 윤 전 대통령의 전화를 받고 대통령실로 갔다. 전화통화에선 비상계엄 선포와 관련한 대화는 없었다”고 답했다.
대통령실에서 비상계엄 선포 계획을 들은 한 전 총리는 “깜짝 놀라 대외신인도가 떨어지고 경제가 망가질 수 있어 윤 전 대통령을 만류했다”고 한다. 반대라는 단어를 쓰진 않았지만 재고해달라는 취지로 말했다는 게 한 전 총리 측 주장이다. 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의한 것도 더 많은 국무위원들의 입을 통해 계엄을 반대하기 위해서였다고 주장했다. 특검은 한 전 총리가 계엄 국무회의를 소집해 비상계엄 선포가 절차적 정당성을 갖추도록 도왔다고 보고 있는데, 이를 부인한 것이다. 한 전 총리는 “(국무위원들이) 계엄에 찬성하지 못한다고 생각했다. 반대의견을 대통령에게 말하도록 해야 한다고 생각했다”고 말했다.
앞서 특검이 공개한 비상계엄 당일 대통령실 폐쇄회로(CC)TV 영상엔 한 전 총리와 이상민 전 행정안전부 장관이 계엄 문건을 공유하며 의견을 주고받는 장면이 나온다. 이에 대해 한 전 총리는 “이 전 장관과 대화를 한 걸 영상을 보고서야 알았다. 대화한 기억이 전혀 없다”며 “다만 얘기를 했다면 행안부가 가진 질서유지 기능과 관련해 국정 안정을 위해 각 부처가 열심히 하자는 얘길 하지 않았을까 생각한다”고 했다. 재판부는 26일 한 전 총리 측의 최후 진술과 검찰의 구형을 듣고, 내년 1월 중 선고하기로 했다.
이날 본격적인 재판에 앞서 재판부는 김용현 전 국방부 장관 측 변호인에 대한 감치 처분을 다시 집행하겠다고 밝혔다. 김 전 장관은 19일 열린 한 전 총리 재판에 증인으로 나왔다. 당시 재판부는 김 전 장관 측 이하상 변호사 등의 동석 요구를 받아들이지 않았고, 이들이 방청석에서 소란을 벌이자 감치 15일을 선고했다. 다만 서울구치소가 인적사항이 특정되지 않았다는 이유로 수용을 거부하면서 실제 감치가 집행되지는 않았다. 재판부는 구치소가 요구하는 조건에 맞춰 감치를 집행하는 한편, 앞서 비공개로 진행된 감치 신문 절차에서 별도의 법정 모욕 행위가 있었다고 보고 추가로 감치 재판을 진행하기로 했다.
