국민 대다수 “필수의료 국가 책임 강화해야”…범위는 혼선

필수의료에 응급·중증 최우선(82.2%)…분만·산모·신생아, 소아 뒤이어
“필수의료 강화 목표 달성 위해선 개념 공감대 형성 필요”

국민 대다수가 필수의료에 대한 국가의 책임 강화를 요구하고 있지만 정작 ‘필수의료’가 무엇을 의미하는지에 대한 사회적 합의가 부족해 정책 추진 과정의 혼란이 이어질 수 있다는 지적이 제기됐다.

한국보건사회연구원(KIHASA)은 24일 발간한 보건복지 이슈앤포커스 ‘필수의료에 대한 국민 인식 및 정책 추진을 위한 시사점’에서 이 같은 내용의 국민 인식 조사 결과를 발표했다.
연구원이 전국 만 19세 이상 74세 이하 성인 남녀 1005명을 대상으로 한 조사 결과, 응답자의 94.9%가 ‘필수의료에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다’는 주장에 동의했다.

하지만 필수의료의 개념과 범위에 대해서는 국민 인식이 완전히 수렴되지 않은 것으로 확인됐다. 응답자의 55.6%는 정책적 우선순위에 따라 필수의료의 범위가 정해져야 한다고 응답했다.이 중 25%는 ‘생명과 직결되는 의료 영역’을, 18.2%는 ‘24시간 365일 대응이 필요한 의료 영역’을 주요 기준으로 꼽았다.

응답자의 41.3%는 필수의료를 ‘건강보험에서 보장하는 의료서비스 전체(또는 비급여 서비스 외 전부)’로 인식했다. 이는 건강보험 보장 범위를 필수의료로 보는 포괄적인 시각이다.
국민들이 국가가 책임지고 제공해야 할 필수의료 분야(복수 응답)에서는 현재 정책의 우선순위와 일치하는 결과가 높게 나타났다.

‘응급·외상·심뇌혈관 등(신속한 대응이 필요한 중증 의료)’이 82.2%로 가장 높게 선택됐다. ‘분만·산모·신생아 의료’(64.9%)와 ‘소아 의료’(51.7%)도 국가 책임 분야로 다수 선택됐다. 이밖에 다수의 응답자가 ‘재활의료, 장애인 건강관리, 정신건강’(46.2%) 및 ‘당뇨, 고혈압 등 만성질환 관리’(40.6%) 등 영역도 필수 분야로 선택했다.

연구책임자인 배재용 연구위원은 필수의료는 ‘이론적·학술적 정의가 부족’하고 ‘규범적·정책적 개념에 가까워 사회적 합의가 필수적’이라고 강조했다.

배 연구위원은 “‘필수의료’는 이론적·학술적 정의가 부족하고 임상적으로도 합의된 개념을 찾기 어려우며 규범적·정책적 개념에 가까워 사회적 합의를 통한 개념 정의가 필수적”이라며 “필수의료 확충·강화 정책의 목표 달성을 위해서는 의료 공급자 및 일반 국민을 포함한 이해당사자들의 의견을 폭넓게 수렴하고 충분한 소통을 통해 사회적 공감대를 형성하는 과정이 필요하다”고 제언했다.

