‘울산발전소 붕괴’ HJ중공업 본사 등 6곳 압수수색

부산지방고용노동청과 울산경찰청은 사상자 9명이 발생한 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련해 20일 시공사 HJ중공업 본사 등 6곳에 대한 압수수색에 들어갔다.
근로감독관과 경찰관 등 약 50명은 이날 오전 9시쯤 HJ중공업 본사와 사고 현장 사무소 등에 들어가 작업 관련 서류와 사고 이력 자료 등을 확보하고 있다.
부산노동청과 경찰은 이날 확보한 자료를 바탕으로 붕괴 사고가 난 보일러 타워의 해체 작업 과정에서 붕괴를 예방하기 위해 필요한 안전조치가 제대로 이행됐는지 등을 살필 계획이다.
또 원하청 간 작업지시 관계, 작업공법, 안전 관리체계, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등도 규명한다.
부산지방고용노동청은 “중대재해 수사 외에도 노후 화력발전소 폐쇄 과정의 위험을 재점검하기 위해 관계부처와 긴밀히 협력할 것”이라며 “제도적 보완이 필요한 사항에 대해 면밀한 논의를 통해 정부 차원의 종합대책을 마련하여 유사 사고가 발생하지 않도록 조치하겠다”고 말했다.
지난 6일 오후 2시 2분쯤 한국동서발전 울산화력발전소에선 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ의 보일러 타워 5호기가 무너져 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다. 2명은 매몰 직전 자력으로 탈출했으나 중경상을 입었다.
당시 작업자들은 보일러 타워 해체를 위한 사전 취약화와 방호 작업을 진행 중이었다. 이 공사는 동서발전이 발주해 HJ중공업이 시공을 맡았으며 발파전문업체 코리아카코가 관련 작업을 벌였다.
