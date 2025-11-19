범한그룹, ‘힘찬 출근길! 아동학대예방과 함께’ 캠페인 동참

범한그룹은 ‘제19회 아동학대예방의 날’을 맞아 경상남도와 함께 도내 주요 기관이 참여한 ‘힘찬 출근길! 아동학대예방과 함께’ 캠페인에 동참했다고 19일 밝혔다.
경상남도가 주최하고 경상남도아동보호전문기관이 주관한 행사다. 지역사회의 아동학대 예방 의식을 높이고 민·관의 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 지난해 처음 추진된 출근길 캠페인이 좋은 반응을 얻으면서 올해는 공공 중심에서 민간 기업까지 참여 폭을 넓혔다.
범한그룹은 경남도경찰청, 도교육청 및 18개 시·군 교육지원청, 마산의료원, 경남스틸 등 23개 유관기관·병원·기업과 함께 아동학대 예방 메시지를 공유했다. 정영식 범한그룹 회장은 “아동이 안전하고 행복한 지역 사회를 만드는 데 기업도 책임감을 가져야 한다”며 “범한그룹 역시 지속적으로 지역사회 보호 활동에 앞장서겠다”고 말했다.
경상남도는 이번 캠페인을 시작으로 지난 17일부터 오는 23일까지 ‘아동학대예방 주간’을 운영하며 기념식, 순회 그림전시(마산의료원·경남교육청 등 9곳), 택배 차량 41대 활용 홍보 등 다양한 활동을 이어갈 계획이다. 민·관이 함께 참여하는 예방 활동을 통해 ‘아동이 행복한 경남’ 실현에 대한 사회적 관심을 지속적으로 확산시켜 나갈 방침이다.
이한규 기자 hanq@donga.com
