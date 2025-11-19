‘감원전’ 정부, 탈석탄은 가속… 산업계, 전기료 인상 우려

한국, 亞 두번째 탈석탄동맹 가입
발전소 61기중 40기 2038년 폐쇄
2040년까지 완전폐지 구상 가속화
국내 석탄 비중 28%, 대체 쉽지않아… “AI전력 확대속 산업계 부담 커질듯”
경제협력개발기구(OECD) 회원국은 2030년까지 석탄 발전을 중단해야 한다고 권고하는 탈석탄동맹(PPCA)에 한국이 17일(현지 시간) 가입했다. 2040년까지 석탄 화력발전 폐지를 국정과제로 추진하는 이재명 정부가 PPCA에 합류하면서 석탄 발전 폐지가 가속화될 것이라는 전망이 나온다.
다만 2018년 대비 53∼61% 범위에서 온실가스를 감축하겠다는 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 이어 PPCA 가입까지 하면서 산업계의 부담이 커졌다. 석탄 발전소를 폐쇄하면 온실가스 배출권 거래 비용이 높아질 수밖에 없어 기업 부담이 커진다. 상대적으로 단가가 낮고 전력 공급이 안정적인 석탄 화력발전을 폐지하면 전기요금 상승 요인이 될 수 있다는 분석도 나온다.
● “온실가스 저감 없는 석탄 발전소 안 짓는다”
기후에너지환경부는 이날 브라질 벨렝에서 진행 중인 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 PPCA에 공식 가입했다고 밝혔다. 한국은 이번에 가입하면서 “온실가스 저감 장치가 없는 석탄 화력발전소는 새로 짓지 않겠다”고 선언했다.
PPCA는 OECD 회원국과 유럽연합(EU)은 2030년까지, 나머지 국가들은 2040년까지 석탄 발전을 멈추자는 취지로 2017년 설립된 국제 동맹이다. 현재 미국과 영국 등 60여 국가가 가입했으며 아시아에서는 한국이 싱가포르에 이어 두 번째다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 “장기적으로 한국은 재생에너지를 주력으로 하고 원자력은 이를 보완하며, 석탄은 완전히 퇴출하고 가스는 주로 비상 전원으로 기능하는 체계를 구상하고 있다”고 말했다.
정부는 현재 운영 중인 석탄 화력발전소 61기 중 40기를 11차 전력수급기본계획에 따라 2038년까지 폐쇄하고 나머지 21기에 대해서는 내년 중 구체적인 폐쇄 계획을 내놓겠다고 밝혔다.
국내 석탄 발전 비중은 2017년 정점을 찍은 뒤 줄어드는 추세지만 여전히 30% 안팎이다. 에너지수급통계에 따르면 지난해 석탄 발전 비중은 28.1%였다. 석탄 발전 설비용량은 40.2GW(기가와트)로 세계 7위 규모다.
● 탈석탄 가속화하면 산업계 부담
정부의 PPCA 가입으로 이재명 정부 국정과제인 ‘2040년 석탄 발전소 폐쇄’가 속도를 낼 것이라는 전망이 나오지만 현실성이 부족하다는 지적도 있다. 문주현 단국대 에너지공학과 교수는 “석탄을 대체할 발전소를 확보해야 하고, 그 발전소에서 만든 전기를 보낼 전력망도 갖춰야 한다”며 “15년 안에 40개 석탄 발전소를 대체하기는 쉽지 않다”고 말했다.
정부가 신규 원자력발전소 건설에 소극적인 상황에서 석탄 발전소까지 폐쇄할 경우 안정적인 전력 공급원을 찾기 어려울 것이라는 지적이 나온다. 유승훈 서울과학기술대 미래에너지융합학과 교수는 “24시간 전력 공급이 필수적인 인공지능(AI) 데이터센터 운영 등을 위해선 석탄과 원자력 등이 안정적”이라고 말했다.
석탄 발전소 폐쇄가 산업계에 큰 부담이 될 것이라는 우려도 나온다. 조홍종 단국대 경제학과 교수는 “배출권 거래 비용이 높아지는 데다 발전 공기업의 부담이 커지면 전기요금 인상 요인이 될 수 있어 산업계에 이중고가 될 수 있다”고 말했다.
중국 등 주요 탄소배출국은 오히려 석탄 발전 설비를 늘리고 있다. 핀란드 비정부기구인 에너지·청정대기연구센터(CERA)에 따르면 중국은 지난해 94.5GW의 신규 화력발전 프로젝트를 착공했다. 중국 전체의 석탄 발전 용량은 1200GW에 이른다.
