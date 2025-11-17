동아일보

정선 주민이라면 4000원만 내고 목욕하세요

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

사북읍에 ‘복지목욕탕’ 조성
관외 주민은 성인 6000원

14일 강원 정선군 사북읍에서 열린 복지목욕탕 준공식에서 주요 참석자들이 테이프 자르기를 하고 있다. 정선군 제공
14일 강원 정선군 사북읍에서 열린 복지목욕탕 준공식에서 주요 참석자들이 테이프 자르기를 하고 있다. 정선군 제공
강원 정선군 사북읍에 주민이 저렴한 가격에 이용할 수 있는 복지목욕탕이 만들어졌다. 정선군은 ‘사북 복지목욕탕’을 조성해 14일 준공식을 열었다.

사북 복지목욕탕은 총사업비 33억 원을 들여 전체면적 600.2㎡, 지상 1층 규모로 지어졌다. 남녀 목욕탕 각 178.5㎡를 비롯해 공용 화장실, 직원 휴게실, 창고, 물탱크실 등을 갖췄다. 사북 복지목욕탕은 지역 주민의 건강 증진과 복지 향상을 위해 추진된 생활형 복지시설로 목욕을 통해 피로 해소와 위생 관리, 이웃 간 교류를 도모할 수 있는 주민 친화적 공간으로 조성됐다.

정선군은 공영버스 ‘와와버스’ 무료화 정책으로 인해 인근 지역 주민들이 쉽고 편리하게 복지목욕탕을 이용할 수 있을 것으로 기대한다. 군은 복지목욕탕 이용 조례를 개정해 사용료를 현실화하고 월 이용권 제도 및 거주지별 차등 요금제를 운용함으로써 주민들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

현재 정선에는 신동, 화암, 여량, 북평, 임계, 남면에 6개의 복지목욕탕이 운영 중이다. 이용 요금은 정선군민의 경우 성인(6∼64세) 4000원, 소인(미취학 아동) 및 취약계층 2500원, 월 이용권(20회) 6만 원이다. 관외 주민은 성인 6000원, 소인 및 취약계층 4000원, 월 이용권 10만 원이다.

최승준 정선군수는 “사북 복지목욕탕은 군민의 건강한 여가생활과 복지 증진을 위한 생활 밀착형 시설로 군민 모두가 편리하게 이용할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 주민 삶의 질 향상을 위한 복지 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.

#정선군#사북 복지목욕탕#복지시설#건강 증진#생활형 복지
이인모 기자 imlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스