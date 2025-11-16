동해안권 시대 여는 포항영덕고속도로 개통

15일 오전 11시경 승용차를 타고 경북 포항시 북구 청하면 북포항나들목(IC)을 통과하자 포항영덕고속도로가 나왔다. 곧게 뻗은 새 도로를 달리다 보니 조수석 옆으로 탁 트인 동해가 파노라마처럼 펼쳐졌다. 가장 인상적인 구간은 청하터널이었다. 5.4㎞ 길이의 청하터널에는 국내 최초로 위성항법시스템(GPS)이 도입돼 터널 안에서도 끊김이 없이 차량 내비게이션을 이용할 수 있었다. 줄지어 선 신호등과 과속카메라로 인해 정차와 감속을 반복해야 하는 국도와는 달리 막힘없이 달릴 수 있다는 것도 만족감을 높이는 요소였다. 출구인 남영덕IC까지는 20분도 채 걸리지 않았다. 기존에 포항과 영덕을 잇던 7번 국도를 이용할 경우 42분 정도 소요되니 20분 이상 단축 효과를 본 셈이다.
경북 동해안의 숙원사업이었던 포항영덕고속도로가 최근 개통했다. 동해안권 관광 활성화와 함께 물류·산업 거점도시로의 도약을 이끌 새로운 성장축이 될 것으로 기대감을 높이고 있다.
포항영덕고속도로는 포항시 북구 흥해읍 곡강리에서 영덕군 강구면 상직리까지 총연장 30.92㎞의 왕복 4차로 고속도로다. 총사업비 1조6115억 원이 투입됐으며 2016년 착공 후 9년여 동안의 공사 기간을 거쳐 완공됐다. 청하터널 등 14곳의 터널과 37곳의 교량이 있으며 분기점 1곳(영덕), 나들목 3곳(영일만·북포항·남영덕), 휴게소 2곳, 졸음쉼터 4곳이 설치됐다. 영일만의 선박을 형상화한 포항휴게소에서는 넓게 펼쳐진 동해를 한눈에 조망할 수 있다. 영덕휴게소는 영덕 특산물인 영덕대게를 모티브로 설계해 지역 특색을 살렸다.
경북도는 하루 평균 3만5000여 대의 차량이 포항영덕고속도로를 이용할 것으로 보고 있다. 앞으로 물류비용 절감은 물론 밤낮없이 교통체증으로 몸살을 앓았던 7번 국도도 숨통이 트일 것으로 기대한다.
경북도는 특히 울산~포항고속도로와 영일만대교 등이 건설돼 연결될 경우 동해안 광역경제권을 남북으로 잇는 핵심 교통축이 완성돼 국가 균형발전의 새로운 동력이 될 것으로 전망한다. 관광 분야에서도 호미곶 해맞이광장과 강구항, 영덕 블루로드 등 주요 관광지 접근성이 향상돼 동해안권 관광지구의 시너지 효과가 커질 것으로 기대한다.
포항시와 영덕군은 포항영덕고속도로 개통에 발맞춰 웰니스 치유관광, 야간 관광 등 각종 체류형 관광 개발에 적극적으로 나설 방침이다.
포항영덕고속도로 개통으로 국가 간선 도로망 남북 10축(부산~포항~고성·433㎞) 가운데 미연결 구간은 영일만 횡단(18㎞), 영덕~삼척(117.9㎞), 속초~고성(43.5㎞)만 남았다. 경북도는 영덕~삼척 구간이 올해 연말 고시 예정인 ‘제3차 고속도로 건설 계획’에 반영할 수 있도록 정부와 국회 등에 적극적으로 건의하고 있다.
이철우 경북도지사는 “포항영덕고속도로 개통은 동해안권 시대를 여는 신호탄이다. 동해안 고속도로의 마지막 퍼즐인 영덕~삼척, 영일만 횡단 구간도 조기에 완성할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.