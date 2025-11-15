40대 미혼 여성, 연하 돌싱 남친과 만남 고민…누리꾼도 갑론을박

40대 초반 여성 A씨가 한 살 연하 남자친구가 ‘돌싱’이라는 사실을 알고 만남을 이어갈지 고민이라며 온라인에 조언을 구한 글에 누리꾼들의 갑론을박이 이어졌다.
지난 12일 온라인 커뮤니티에는 ‘돌싱남친 받아들여야 하는건지 모르겠어요’라는 제목의 글이 올라왔다.
A씨는 “저는 40대 초반 미혼이고 남친은 한 살 연하 돌싱남이다. 만난 지는 얼마 안됐는데, 남자친구가 처음에는 돌싱이라고 말을 안했다. 며칠 후에야 9년 전 결혼을 했고, 반년 정도 살다가 헤어졌다고 했다”고 상황을 전했다. 이어 “처음부터 알았다면 안만났을거 같은데 마음을 주고 나니 인정하고 받아들여야 하나 싶고 아직 만나고 있다”며 “돌싱을 만날 거라는 상상도 안했는데”라고 덧붙였다.
A씨의 남자친구는 자녀가 없는 것으로 알려졌다. A씨는 “돌싱 남친을 이해하고 받아들여야 할까요, 아니면 여기서 정리하는게 맞을까요? 아니면 연애하면서 그의 진심을 파악해보는 것도 괜찮을까요”라며 고민을 털어놨다.
이를 본 누리꾼들은 “저도 돌싱남이지만 누굴 만나기 전에 사실을 먼저 말한다. 그게 정상이다”, “애초에 속이고 만나는 도덕성인데 뭘 고민하냐”는 반응을 보였다. 반면 “40대 초반이 미혼을 만나려고 하는 것도 욕심 아닌가”, “40초반이면 40 넘었다는 건데 애없는 연하 돌싱이면 감사한 수준 아니냐”는 의견도 이어졌다.
